¿Qué pasa si tratamos de apagar con agua una sartén en llamas?

Atender una llamada telefónica, entretenerse demasiado tiempo acariciando a la mascota o, simplemente, tratar de hacer varias tareas a la vez podrían tener consecuencias nefastas. Es común poner el aceite en el fuego y, mientras se espera a que se caliente, distraerse con otro asunto. Si esto sucede, es posible que al volver a la cocina nos llevemos una desagradable sorpresa: si pasa demasiado tiempo y la sartén se calienta más de la cuenta podría acabar en llamas. Aunque este tipo de accidentes son comunes, afortunadamente, se suelen quedar en un susto. No obstante, si no conocemos las medidas de seguridad que hay que tomar, es posible que acabe sucediendo algo más grave. Aunque es importante saber cómo actuar, en este caso, es especialmente indispensable conocer qué es lo que nunca se debe hacer. Es imprescindible recordar y tener muy claro, incluso en medio de la tensión que supone hacer frente a un incidente así, que bajo ningún concepto se debe arrojar agua a la sartén para tratar de extinguir las llamas. Esto no solo no funcionará, sino que desatará un fuego de mayores dimensiones, que podría afectar al mobiliario y propagarse por el resto de la habitación. Los Bomberos de Zaragoza han compartido un vídeo a través de Twitter, realizado por sus homónimos en Cartagena, que demuestra claramente qué es lo que ocurre cuando se echa agua al aceite ardiendo.

¿Por qué no hay que echar agua a una sartén ardiendo? He aquí la respuesta. 🍳+💦=💣 pic.twitter.com/FofVtqjSK6 — BomberosCartagena (@Bomberos_CT) May 8, 2019

Esta violenta -y peligrosa- reacción podría suceder también en cualquier cocina ya que, según explican los Bomberos zaragozanos, con las altas temperaturas el oxígeno se separa del hidrógeno y este último explota. Además, el aceite y el agua nunca se mezclan, por lo que esta se evapora rápidamente y provoca que el aceite en llamas salte al exterior de la sartén. Por ello, indican desde el cuerpo, es recomendable también, si es posible, retirar la sartén de la vitrocerámica o encimera y colocarla en el suelo, donde las llamas no puedan propagarse.

En cualquier caso, lo más recomendable para acabar con el problema lo antes posible es valerse de una tapa metálica, la que se suele utilizar para cocinar o cualquier otra que cubra por completo la sartén. Así se eliminará el oxígeno y el fuego se extinguirá por completo.

Si no disponemos de una tapa también se puede usar un trapo húmedo y, después de asegurarse de que esté bien escurrido, arrojarlo decididamente a la sartén para obtener el mismo resultado. Aún así, esta debe ser siempre la segunda opción y optar en primer lugar por utilizar el método de la tapa, más seguro al no implicar nada de agua.