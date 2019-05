La DPZ da luz verde al proyecto de la planta de transferencia de La Almunia

La Diputación de Zaragoza ha celebrado este miércoles el último pleno ordinario del mandato y ha dado luz verde al proyecto de la planta de transferencia de residuos de La Almunia de Doña Godina, incluido en el plan Ecoprovincia.

La aprobación provisional del proyecto de obras de esta estación, que tiene un presupuesto de 1,11 millones de euros, salió adelante con los votos a favor de PSOE, En Común, CHA y PAR; el rechazo de PP; y la abstención de Cs.

Esta planta será la primera de las seis instalaciones de este tipo que la DPZ va a poner en funcionamiento en distintos puntos de la provincia para recibir las basuras de todas las comarcas, compactarlas para que ocupen menos volumen y reenviarlas al Centro de Tratamiento de Residuos (Ctruz ) de Zaragoza. El presidente provincial, Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE), ha recordado que ya se firmó un convenio con el Ayuntamiento de la capital aragonesa para que el centro de Torrecilla de Valmadrid lleve a cabo el tratamiento de los residuos de la provincia.

La estación de La Almunia recibirá los residuos de Valdejalón, Campo de Cariñena y el Aranda: unas 17.700 toneladas anuales. Se construirá junto al parque de bomberos, al lado de la autovía A-2, en una parcela cedida por el Ayuntamiento tras aprobarlo en pleno.

Precisamente el lugar en que levantará fue el motivo por el que el grupo provincial del PP no apoyó este punto. Su portavoz, Francisco Artajona, aclaró que no están en contra de una planta de transferencia en La Almunia, pero sí de su "ubicación" por "no ser la más adecuada". Y afirmó que "ha faltado consenso y diálogo", algo que rechazó Sánchez Quero, quien recordó que el plan Ecoprovincia se aprobó por unanimidad.

Varios portavoces han tomado la palabra al término de la sesión para agradecer el trabajo de sus compañeros de corporación. El presidente de la DPZ ha hecho un balance "muy positivo" de estos cuatro años al frente de la institución y recordó algunos logros alcanzados este mandato, como el asesoramiento integral a los municipios, la administración electrónica y la protección de datos, el plan Ecoprovincia, la lucha contra la despoblación o el foro de alcaldes.

Además, Martín Llanas, vicepresidente primero de la institución provincial y concejal de Épila, ha anunciado su retirada de la política activa después de 40 años de dedicación. En su intervención ha recordado que llegó en 1979 como alcalde independiente al Ayuntamiento de la localidad de Valdejalón y, desde 1983, se sumó a las filas socialistas. Fue responsable municipal hasta 2011 y, los dos últimos mandatos, concejal. Ha estado seis mandatos como diputado provincial y uno como diputado en las Cortes.