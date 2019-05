Lambán sostiene que con la Comarca Central terminan los "agravios" a los municipios del entorno de la capital

El secretario general del PSOE Aragón y presidente aragonés, Javier Lambán, ha indicado en San Mateo de Gállego que la aprobación de la Comarca Central ha supuesto "acabar con el agravio que sufrían la mayor parte de los ciudadanos del entorno de Zaragoza respecto a otras comarcas" que ostentan, desde hace años, muchas más competencias.

"Aragón es un proyecto común que debemos construir entre todos, entre la sociedad civil y los poderes públicos y debemos construirlo sobre dos pilares fundamentales, el propio gobierno autonómico y, sobre todo, la administración local, ha señalado Javier Lambán.

Ha defendido la autonomía del ámbito local: "la Comarca Central no funciona igual que otras comarcas, se atiene a otros parámetros de representaciones que sus alcaldes y concejales han elegido y que me parecen totalmente respetables, porque cómo se organice el mundo local es algo que deben decidir los propios ayuntamientos, no las Cortes de Aragón".

Lambán ha realizado estas declaraciones en el acto de apoyo al alcalde y candidato socialista de San Mateo de Gállego, José Manuel González. El presidente ha indicado que municipios como San Mateo de Gállego, con la Ley de Comarca Central, ganan autonomía y capacidad de autogobierno, al mismo tiempo que se facilita una prestación de los servicios públicos más eficaz al acercar la administración a los ciudadanos.

Ha señalado que los municipios de la comarca central se encuentran ya en simetría con las otras 32 comarcas, con lo que se finaliza las diferencias y además queda ultimada así la estructura institucional de la Comunidad Autónoma. Hay que recordar también el régimen especial de Zaragoza con la Ley de Capitalidad, aunque se integra en el sistema general y participa en la Comarca Central.

Lambán ha elogiado los grandes avances dados en esta legislatura en apoyo a los municipios y ha indicado que ha faltado respaldo de la oposición para sacar adelante el proyecto de ley que el Gobierno sí remitió a las Cortes para garantizar la suficiencia económica de los ayuntamientos aragoneses mediante el Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM), que suponía y supondrá -"lo aprobaremos"- una aportación estable para todos y a salvo de vaivenes políticos mediante una participación en los ingresos de la Comunidad.

Servicios públicos e impulso económico

El presidente aragonés ha indicado que San Mateo de Gállego es una buena muestra del apoyo a los municipios. Así, esta localidad zaragozana ha pasado de recibir 200.811 euros con el PP en 2015 a 398.369 con el gobierno socialista en 2019.

Asimismo, ha destacado el importante giro dado en el impulso a los servicios públicos, ya que se ha destinado en esta legislatura mil millones de euros más a la educación, la sanidad y los servicios sociales en Aragón. En este sentido, ha recordado que el colegio Galo Ponte ha implantado un proyecto educativo pionero en el aprendizaje con nuevas tecnologías e idiomas bilingües gratuito.

Además de la escuela infantil de 0 a 3 años, no en vano San Mateo ha pasado de contar de 3 a 6 aulas, mientras que con el PP se cerraban vías para concertar con la privada. Existe también el compromiso de reformar el complejo de las escuelas viejas y mejorar el servicio de cocina del colegio.

La apuesta por los servicios públicos se observa en la puesta en marcha de la nueva ambulancia de Soporte Vital Básico en Zuera que entró en funcionamiento el pasado 1 de agosto. En otros departamentos, como Ciudadanía, también se observa un gran cambio. De hecho, el convenio de servicios sociales con la Mancomunidad del Bajo Gállego ha pasado de 402.889 en 2015 a 770.269 en 2019.

El presidente aragonés ha señalado que Aragón ha sido la comunidad autónoma que más ha descendido el desempleo en estos años y la comunidad que más ha crecido. En este sentido se ha citado los 21,3 millones de ayudas a la comarca de Zaragoza dentro del Plan de Desarrollo Rural que ha supuesto que 1.433 personas se beneficiaran y supusiera la creación de 140 puestos de trabajo. Javier Lambán ha elogiado a San Mateo por ser pionero en la utilización de la energía renovable, ya que ha sido elegido municipio para firmar un convenio con la FAMPC y el clúster de la energía de Aragón por eficiencia energética en los servicios municipales.

Por su parte, el alcalde de San Mateo, José Manuel González, ha agradecido el apoyo del Gobierno de Aragón y ha apostado por mejorar los accesos a la autovía y por avanzar en la vinculación con empresas del sector energético.