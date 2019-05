Contamina busca nuevos pobladores y baraja varias alternativas de futuro

Hace un lustro que Pascual Marco regresó a vivir a su pueblo, Contamina, después de 37 trabajado en Zaragoza. Tiene su casa cuidada, un bonito jardín y un corazón que no le cabe en el pecho, según sus vecinos. Ha aprovechado una visita para proponer a sus vecinos el estreno de las nuevas parrillas del pueblo, a la entrada; ni corto ni perezoso, se ha traído chuletas, chorizo, panceta y morcilla, con el apoyo en la ensalada de sus esposa, y ha compartido las viandas con sus visitantes, amén de un buen puñado de historias de su vida. Los nietos se los piden cada vez que se acercan a Contamina; él es feliz disfrutando de su jubilación en la tierra que le vio nacer.

José Morente es el alcalde del municipio. No le falta humor al hablar del tiempo que lleva en el cargo. "Poquico, apenas 35 años; en la democracia empezó Aurelio y luego ya vine yo. Es un orgullo que los vecinos sigan confiando en mí, en las cosas que hemos ido haciendo por el pueblo, que es todo lo posible. Siempre digo que aquí no hay secretos, mi puerta está abierta para cualquier pregunta. Ahora ya soy jubilado, fui agricultor y acabé siendo cocinero 9 años en el psiquiátrico de Calatayud. La cocina se me da bien, pero mejor aún –ríe– a mi mujer; yo me defiendo, vamos a dejarlo ahí".

La camaradería reina entre los habitantes de un municipio pequeño, animoso y decidido a la hora de plantearse retos osados para la limitada capacidad de los fondos municipales.

Joanna Cyfrowicz asiente; el alcalde es un cocinillas. El apellido delata sus ascendientes polacos. "Vivo aquí desde el año 2000, antes estuve por Alhama un tiempo, había venido a España a estudiar; busqué casa aquí tras conocer el pueblo, porque me gustó, y la verdad es que el ayuntamiento me facilitó las cosas para instalarme; poco a poco, los vecinos fueron viniendo a mí para que les ayudase con papeleo, así como a colaborar en cualquier necesidad del día a día, y yo siempre he sido feliz a la hora de echar una mano, hay gente mayor que la necesita. Tuve una casa rural; trabajo desde casa para una multinacional americana, porque allá este formato está más asumido. Lo bueno es que tengo flexibilidad con los horarios; debo atender obligaciones concretas en esta zona, cubro el área europea, pero puedo ir manejando mi tiempo siempre y cuando cumpla mis obligaciones. El verano pasado vino mi familia de visita, somos una mezcla de ingleses, polacos, suecos y españoles; estoy muy a gusto aquí".

Proyectos de futuro

José y Joanna son la fuerza ejecutora del ayuntamiento en muchos asuntos cotidianos, y también se encargan de ir concibiendo planes más ambiciosos. "Queremos desarrollar los 300.000 metros cuadrados de terreno que tiene el término a pie de autovía para darles un uso, haciendo fuerza junto a Alhama para activar un polígono y atraer puestos de trabajo; aquí no hay gente joven viviendo todo el año, pero seguro que algunos de los que están en Zaragoza se animarían si hubiese trabajo".

Hace unos 70 años se repartieron las hanegadas de la colonización; una hanegada son 1.200 metros cuadrados, y las tierras se entregaban según el número de miembros de familia. Ahora, el ayuntamiento ha concebido otro tipo de esfuerzos más adecuados para estos tiempos. "Tenemos apartamentos –aclaran José y Joanna– concebidos para funcionar como tutelados, están recién hechos. La idea es ofrecerlos a asociaciones de la tercera edad y encontrar gente mayor que quiera vivir en ellos; tienen la independencia de un piso, pero con zonas comunes y una persona de tutela; no es una residencia, sino un lugar para personas relativamente independientes que agradezcan un apoyo en tareas más pesadas; está preparado para cuatro parejas más el cuidador permanente. Además, hay cocina común y un espacio que puede servir de centro de día".

Desde el consistorio local también se aborda otra idea. "Vamos a ofrecer terrenos a un precio simbólico, unas cinco parcelas de entre 200 y 300 metros cuadrados, para gente que quiera construya su casa, con la condición de que sea primera residencia durante un mínimo de años".

Los recursos locales en la actualidad se ciñen a la tierra, que llevan tres agricultores de la cercana localidad de Cetina. Hay 1.200 hectáreas de terreno en Contamina, la sexta parte de pinares, y antes se cultivaban muchas cosas: remolacha, alfalfa, cáñamo, maíz, pera, manzana, vid y también cereal. En otros oficios, también hubo alfares. "Ahora –explica José– queda muy poco de vid, apenas cuatro parras, no da ni para casa. Quizá se podría hacer un pequeño embalse cogiendo hectáreas de regadío, largo y con dos o tres metros de ancho, para atraer aves; de pronto sería un aliciente turístico, con las termas de Alhama al lado, y favorecería a ambos. No es una idea electoral, aquí más o menos todos sabemos la opción de cada uno, somos pocos y nos conocemos bien. Esto es ilusión; se me ocurrió el año en que no hubo agua en Gallocanta, porque aquí, con el Jalón, baja agua hasta en años de sequía. Tenemos un recurso que debemos aprovechar".

De las patronales por San Bartolomé a la procesión de los bidones en el Sanjuanillo

Las fiestas mayores de Contamina son por San Bartolomé, y suelen celebrarse del 23 a 25 de agosto; se trae música en directo, desde rock a jazz y jotas. También se celebra, aunque de un modo más ceñido a los actos religiosos formales, el primer domingo de octubre con el Rosario. En las antípodas de la formalidad y con la guasa como bandera, Los Bartolillos organizan sus fiestas con la llegada del verano; el sanjuanillo, reconocen los que están todo el año en Contamina, es algo nuevo y divertido. Hay procesión hasta la caseta de los cazadores, donde se llevan bidones de agua y vino de mil litros, y se arma una buena juerga. La Asociación Cultural de Contamina organiza sobre todo el funcionamiento del club social; la gente tiene llave y acude a tomar algo por el sistema de confianza, bebo y pago; en verano está abierto prácticamente todo el tiempo, siempre hay alguien para atenderlo... y el alcalde no tiene –­ni quiere tener–­ su llave.

En datos

Comarca: Comunidad de Calatayud

Población: 37

Distancia a Zaragoza: 111 km

Los imprescindibles

La parroquia

San Bartolomé es un pequeño templo de una sola nave de cuatro tramos separados por arcos de medio punto y cubiertos por bóvedas de medio cañón con lunetos. Hay una pequeña torre a los pies, y tiene retablo dedicado al santo.

Peirón de San Isidro

Está en el catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, y recibió el reconocimiento de Bien de Interés Cultural y Monumento. Localizado en un lado de la plaza, cerca del centro social y el frontón, es de color rojizo.

El señor conde

En octubre de 1647 el rey Felipe IV concedió a Alonso Fernández de Heredia el título de Conde de Contamina, que en generaciones posteriores pasará a la familia de los Parcent, quienes los ostentan todavía en la actualidad.