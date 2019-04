Los Almuercers vuelven a la carretera para degustar los mejores torreznos de Soria

Cinco torreznos, cinco restaurantes, Soria y un grupo de amigos moteros y zaragozanos que pasarán este miércoles, 1 de mayo, de una manera de lo más peculiar. Se denominan 'los Almuercers' y ya es la segunda vez que se animan a echarse a la carretera en busca de degustar los mejores torreznos de la vecina provincia.

La Torrezno's Raid es una ruta motera con salida y vuelta en la capital aragonesa que recorrerá en un día cinco establecimientos hosteleros en cinco poblaciones distintas del territorio soriano, con la intención de probar los cinco torreznos mejor clasificados en el concurso de Mejor Torrezno del Mundo. Fernando Sesma asegura que "la experiencia del año pasado fue muy grata", lo que les ha impulsado a volver a repetirla, ahora con algún añadido.

Esta vez la particular visita no se quedará únicamente en los bares o restaurantes elegidos, "sino que además visitaremos una empresa del producto, Embutidos Moreno Sáez. Su gerente generosamente nos abrirá la empresa -sin actividad precisamente por ser el Día del Trabajador- y nos mostrará el proceso de elaboración y distribución de la panceta con la que se hace el torrezno", explica Sesma. Asimismo, ha querido agradecer la implicación generosa de la D.O. de Torrezno de Soria, quienes por mediación de su representante Juan José Delgado, han hecho posible la visita.

"Desde el primer momento, nuestra intención ha sido que un grupo de amigos disfruten de la experiencia de la conducción tranquila en moto, llevando Aragón en nuestras visitas a una provincia hermana como la de Soria", cuenta Sesma.

Los establecimientos elegidos para probar los torreznos han sido, en esta ocasión, El Condado del Motores en la localidad de San Pedro Manrique, Restaurante Casa Garrido, en Soria, Hostal Restaurante La Tablada, en Navaleno, Teleclub, en Fuentearmegil, y Hostal Bar Restaurante Castilla, en Serón de Nágima.