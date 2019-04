El Fandi, Perera y López Simón, en el cartel de mayor reclamo de San Jorge

Tras el concurso de ganaderías del pasado martes, la Feria de San Jorge se reanuda este sábado por la tarde (17.30) con el cartel de mayor reclamo para el público general. David Fandila ‘el Fandi’, Miguel Ángel Perera y Alberto López Simón lidiarán ejemplares del hierro de Conde de Mayalde, que debuta con una corrida de toros en el coso de La Misericordia.

“Traemos un encierro bien presentado, con una media de 540 kilos y el trapío que requiere Zaragoza. Viene de dos sementales distintos, con pelajes variados y hechuras de embestir”, explicó el mayoral, Juan Martín, sin querer entrar en apuestas particulares. “Aquí es muy difícil mojarse”, concluyó, sobre el juego que pueden ofrecer unos animales que este viernes pasaron el reconocimiento sin problemas.

Enfrente tendrán una variada terna de matadores. El Fandi no necesita carta de presentación. Suma casi dos décadas exhibiendo su particular forma de interpretar el toreo. Vistoso y poderoso en los primeros tercios. Basto al ensamblar al toro en la muleta. Sobre todo, ante el que tiene clase y se deja. Suele ser agraciado en los sorteos. Como el que en el Pilar le trajo un sensacional lote de García Jiménez. El presidente -con buen criterio- frenó su salida a hombros. Ahora está por ver si sus partidarios también responden en la primavera que no ha rehuido Perera.

El extremeño fue el único que dobló actuación en octubre y ahora vuelve con la esperanza de conquistar una plaza que, como él mismo reconoce, se le resiste históricamente. Viene de firmar una extraordinaria faena en el coso francés de Arles, que le valió para alzarse con el premio César Girón al triunfador del serial. Zaragoza sigue esperando la rotundez de la Puerta Grande que tampoco ha descerrajado López Simón.

Desde su eclosión definitiva, hace ya un lustro, el madrileño ha sido un fijo en la cartelería anunciada por los empresarios de esta plaza. Aquel mano a mano con Talavante, empequeñecido por la endeble condición de sus oponentes, sigue encarnando la mayor apuesta del ya no tan joven diestro de Barajas aquí. Ha llovido desde entonces, y solo lo hemos visto pasar de puntillas y descalzo.