Tras su doblete en la Feria del Pilar, Miguel Ángel Perera (Puebla de Prior, Badajoz, 1983) regresa a La Misericordia por San Jorge. No se siente abanderado del abono, pero reconoce el esfuerzo que supone acudir en primavera. El temor al cemento espanta a las figuras. Y un cartel taquillero como el de mañana no asegura una gran entrada. El extremeño hará el paseíllo junto al Fandi y López Simón, en otra oportunidad de conquistar una plaza que se le resiste.

-¿Cómo valora lo que va de temporada?

Estoy muy feliz por el modo en que están saliendo las cosas. Las sensaciones han sido positivas en Olivenza, Castellón y Arles, donde firmé una de las actuaciones más redondas de mi carrera. Ahora vienen dos plazas de primera categoría como Zaragoza y Sevilla, para refrendar el momento que estoy viviendo.

-¿Le costó aceptar venir a Zaragoza fuera de la Feria del Pilar?

San Jorge no es tan apetecible porque el torero busca las mejores condiciones y hay menos ambiente, pero estamos hablando de un recinto de categoría al que siempre gusta venir. Ya toreé en la primavera de 2006 y ahora repito porque considero que es un cartel de importancia.

-Vuelve tras haber doblado actuación en octubre. ¿Qué recuerdo tiene de aquellas dos tardes?

Fue una apuesta importante. En la corrida de Adolfo Martín, creo estuve por encima de las circunstancia y no tuve opción. En la del Puerto de San Lorenzo, me encontré cómodo, sobre todo con uno de los dos toros, que fue protestado y acabé metiéndolo en la muleta. No tuve la mejor tarde con la espada.

-¿Se siente el abanderado del abono de San Jorge?

Decir eso puede sonar exagerado, puesto que mañana estaré acompañado de dos toreros consagrados como el Fandi y López Simón que también tienen tirón.

-Se medirá por primera vez a reses de Conde de Mayalde. ¿Qué opinión le merece esta ganadería?

A pesar de no haber matado ninguna corrida suya, estos tiempos te permiten estar informado a través de las reseñas, las crónicas o los vídeos. Además, he estado varias veces tentando en esta casa, comprobando el gran momento que atraviesan. Los toros reseñados para Zaragoza tienen hechuras de embestir.

-¿Cómo le ha tratado Zaragoza?

Con un profundo respeto, a pesar de que no se me ha visto en la dimensión que puedo alcanzar. Aquí, nunca he mostrado mi mejor versión. Es una plaza que se me resiste.

-En 2014, a las puertas de la feria del 250 aniversario de La Misericordia, Ángel Solís le entrevistó para HERALDO como máxima figura del momento. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

En este mundo, todo pasa muy rápido. Cinco años son mucho tiempo. Mi principal cambio está en la madurez adquirida, pero a esa madurez hay que darle frescura. La gente tiene que ver evolución en tu forma de interpretar el toreo.

-¿Por qué tiene que acudir este sábado el público a la plaza de La Misericordia?

Porque se lidia una ganadería poco vista, el cartel está compuesto por tres toreros atractivos y espero que, por fín, se vea al Perera que yo quiero.