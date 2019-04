Haz que pase... el Power Point

La presidenta de la fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, hubiera dado este miércoles su reino por un mando con el que pasar su Power Point. Había preparado una presentación específica para Zaragoza, pero sin él no había nada que hacer, y el cable del ordenador no llegaba hasta ella. "Haz que pase", le decían, no sin sorna, los asistentes al técnico mientras buscaba una solución. Al final, cosas del directo, hubo que cambiar la escenografía y pasar a mano la presentación.