Suárez plantea concertar también el Bachillerato y la Formación Profesional

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Eloy Suárez, ha apostado por extender el concierto educativo al Bachillerato y la Formación Profesional, dentro de las propuestas sobre educación que ha desgranado este miércoles en la recta final de la campaña electoral para el 28A.

Lo ha hecho frente al colegio público de Educación Infantil y Primaria Joaquín Costa en Zaragoza, donde ha estado acompañado de la candidata del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. Ambos han visitado después el Banco de Alimentos en el polígono de Cogullada.

Suárez ha detallado las propuestas educativas que recoge el programa electoral de su formación y se ha centrado en hacer una defensa de la "libertad de los padres" para elegir centro educativo para sus hijos.

"Incidimos mucho en esto porque nos da la sensación de que en la izquierda se quiere quitar esa parte de la educación", sobre todo, ha dicho, después del "ataque furibundo" que a su juicio ha sufrido la concertada en la legislatura del socialista Javier Lambán.

Frente a esto, el PP plantea, según recoge el punto 48 de su programa electoral, ampliar a todas las Comunidades la educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional Básica para que "esta no sea una etapa que queda fuera del sistema de financiación actual".

Suárez ha hablado también de extender el concierto educativo a la Formación Dual, que combina formación y empleo, y que "tantos puestos de trabajo ha creado".

Sobre el concierto a los colegios que segregan por sexo, el candidato popular ha recordado que el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto e indicó que es "legal".

"No tenemos nada que decir, la Constitución habla de la libertad de elección de los padres y tan centros educativos son los privados, los públicos como los concertados y por tanto a mí no me genera ningún problema", ha recalcado.

Por otro lado ha apostado por un mismo modelo educativo para todas las Comunidades Autónomas y no por "diecisiete curriculums diferentes" como hay actualmente.

Además, ha defendido también las evaluaciones a los alumnos como forma de comprobar si el sistema funciona y ha propuesto un nuevo estatuto del docente, con la implantación de una "especie de MIR" para el profesorado.