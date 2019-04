ZEC recomienda evitar imágenes "estereotipadas" de mujer y maternidad

El decreto de utilización de imágenes no sexistas del Ayuntamiento de Zaragoza quiere borrar cualquier discriminación o prejuicio de género en las comunicaciones municipales, tanto de la propia institución como de sus organismos autónomos y demás entidades del sector público municipal.

De acuerdo con la información facilitada por la propia institución, el objetivo del documento es “servir de orientación a las personas que realizan, contratan y supervisan los materiales visuales que se generan desde las diferentes áreas”. El decreto, publicado a mediados del pasado mes de marzo, viene a complementar la instrucción sobre lenguaje no sexista que el Consistorio zaragozano aprobó en 2017.

El decreto se divide en dos grandes bloques llamados ‘Para un tratamiento no sexista de las imágenes’ y ‘Orientaciones’. “Las personas percibimos el mundo de un modo visual, cuando decimos aquello de que una imagen vale mas que mil palabras, no exageramos”, consta en el primer apartado. “Las imágenes no solo nos permiten comunicar ideas sino que crean pensamiento y construyen la realidad en que vivimos”, agrega, mientras que asevera que la imagen es un “potente” agente socializador que debe transmitir modelos sociales alejados de los estereotipos de género “que favorecen situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres”.

En este sentido, el documento llama a evitar imágenes discriminatorias, “especialmente las que pueden mostrar a las mujeres como objeto sexual o donde se represente un único prototipo de mujer” y aquellas estereotipadas. En este segundo apartado, el Consistorio recomienda a sus organismos a desechar las imágenes “que puedan ayudar a reproducir los roles y papeles que tradicionalmente se han asignado a mujeres y hombres”, sobretodo, se hace hincapié, “las relacionadas con la maternidad, las responsabilidades domésticas y familiares y con determinados trabajos o profesiones”.

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes, así como el tamaño de los mismos en las fotografías, que ha de equipararse, son otras de los consejos que recoge el documento municipal.

Otro de los puntos recogidos hace referencia a visibilizar a la mujer en ámbitos “especialmente masculinizados”, como “el poder, el deporte, algunas profesiones...”. Por contra, la presencia de hombres es recomendable potenciarla asumiendo responsabilidades domésticas y familiares, como cuidado de menores y personas dependientes, entre otros.

Para detectar el sexismo en las imágenes, recomienda desde el Consistorio zaragozano, resulta de utilidad “la regla de inversión”. Y precisan: “Cuando aparece la imagen de una mujer en un espacio de comunicación, imaginamos la misma imagen protagonizada por un hombre y viceversa. Si el resultado de la inversión resulta extraño es posible que estemos ante algún tipo de sexismo”.