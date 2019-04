“Aunque se construya el gimnasio, en el barrio Jesús nos seguirá faltando un equipamiento deportivo”

Cerca de 6.000 metros cuadrados, cinco plantas, piscinas, spa y solárium. Así será el nuevo gimnasio que se levantará en el barrio Jesús de la mano de la compañía Enjoy Wellness, que hace unas semanas llegó a un acuerdo con el colegio de La Purísima y San Antonio para construir las instalaciones en sus terrenos.

Por el momento, todavía se desconoce cuando estará listo el equipamiento, en el que la empresa va a invertir más de siete millones de euros, pero el anuncio de su construcción no ha pasado inadvertido para los vecinos del barrio, que llevan desde 2004 demandando un equipamiento deportivo. Desde la Asociación de Vecinos Barrio Jesús aseguran que ven “positiva” la llegada de este macrocomplejo, pero insisten en la necesidad de contar con uno de carácter público. “En todo lo referente a equipamientos para el barrio siempre defenderemos que sean públicos”, explica Raúl Gascón, presidente de la entidad.

La construcción del nuevo gimnasio está ligada a las obras del nuevo colegio de La Purísima y San Antonio, titularidad de la orden de los franciscanos. Los trabajos también incluyen la edificación de una parroquia y su finalización está prevista para el año 2020. “Los primeros que se van a favorecer de ese centro van a ser los alumnos del colegio”, apunta Gascón, que asegura que una de las condiciones que puso el colectivo vecinal para apoyar el proyecto era que el centro deportivo se abriera al barrio y ofreciera ciertas facilidades para los vecinos. “Otra de las condiciones era que la Asociación Deportiva HISA, integrada por chavales del CP Hilarión y La Purísima San Antonio, también tuviera algún tipo de privilegio de uso de las instalaciones”, afirma.

Pero la verdadera lucha de la asociación pasa por conseguir que sea la administración pública la que dote al barrio de un equipamiento deportivo multiusos, unas instalaciones que, según el colectivo, deberían ubicarse en el solar que hay entre las calles Marques de la Cadena y Aguarón. “Entendemos que una cosa no quita la otra, ya que una vez que esté construido el gimnasio seguiremos teniendo una gran carencia, la de un pabellón multidisciplinar en el que se puedan practicar deportes como el fútbol o el baloncesto”, comenta Gascón, que confía en que el Ayuntamiento no de por satisfechas las necesidades de los vecinos una vez esté finalizado el centro deportivo. “Esperemos que no ocurra”, añade.

Contactos con los partidos políticos

La histórica reivindicación del pabellón volverá a ser trasladada a los partidos políticos en unas semanas, cuando la asociación comience la tradicional ronda de contactos previa a los comicios. “Queremos esperar a que pasen las elecciones generales para contactar con ellos y conocer su programa electoral con respecto al barrio”, apuntan desde la asociación. Lo que todavía han de determinar es la modalidad de ese encuentro, ya que no saben si celebrarán una mesa redonda o les harán llegar sus demandas por carta.

Entre dichas reivindicaciones, además del equipamiento deportivo, figuran también la construcción del nuevo centro de Salud del barrio Jesús para descongestionar el de La Jota, la conversión de la Casa del Director en una casa de juventud y que la antigua fábrica de galletas pase a ser un equipamiento para la ciudad. “El edificio es muy grande y podría dar mucho juego”, concluyen desde la asociación.