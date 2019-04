La DGA da su visto bueno a Torre Village y evita que ZEC suspenda los permisos municipales

Nuevo episodio en la enrevesada tramitación del ‘outlet’ de Pikolin. El Gobierno de Aragón ha concedido in extremis la licencia comercial del proyecto de Torre Village, en los antiguos terrenos de la factoría de la carretera de Logroño. Y lo ha hecho poco antes de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza decretara la anulación de los permisos municipales, tal y como pretendía ZEC, al carecer los promotores –Iberebro– del visto bueno del Ejecutivo autonómico.

Fue la concejal socialista Lola Ranera la que advirtió de que sus compañeros del Gobierno de Aragón habían dado luz verde al ‘outlet’, por lo que pidió al titular de Urbanismo, Pablo Muñoz, que retirara del orden del día el punto por el cual se iban a suprimir los permisos municipales urbanísticos y ambientales de actividad clasificada. Así lo hizo el edil de ZEC que, sin embargo, recordó que "no hace más de 20 días" había denunciado la ejecución por parte de los promotores de unas "trabajos sin la licencia comercial". "Hicimos una inspección y constatamos que habían empezado unas obras que no podían hacer", recordó Muñoz.

A su juicio, la autorización de la DGA que se hizo pública este miércoles "no desvirtúa el hecho de que Iberebro iniciara obras sin licencia, y no es la primera vez que lo hace", apuntó el concejal de Urbanismo. Por ello, preguntó al Gobierno de Aragón "qué va a hacer ante ese incumplimiento, aunque haya sido por unos días". "No pueden mirar para otro lado", exclamó el edil, en relación a una posible irregularidad en unas obras de tabiquería que, en cambio, la empresa negó en su momento al señalar que habían superado cuatro inspecciones municipales desde la sentencia del 19 de febrero que anulaba el plan especial. "Si se hubiera hecho algo que no se puede hacer nos lo habrían comunicado", señalaron dijeron entonces.

Comisión extraordinaria

Para mas inri, Iberebro cuenta con las licencias municipales de actividad por silencio administrativo, pero en algún momento tiene que obtenerlas selladas por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. La de este miércoles debía ser la última comisión de Urbanismo del actual mandato, por lo que los asuntos pendientes pasarían a manos del alcalde, Pedro Santisteve, que sería el encargado de firmar las licencias. Sin embargo, al quedar varios temas por resolver, como la aprobación de la ordenanza de circulación de patinetes, se ha convocado una extraordinaria para el próximo jueves día 25.

Por ello, los grupos de la oposición reclamaron al concejal de Urbanismo que no cediera las competencias a Santisteve, sino que aprovechara la última comisión, aunque sea extraordinaria, para conceder las licencias "con transparencia y tras un debate y votación", señaló Ranera. El resto de formaciones apoyaron esta tesis, mientras que Muñoz dejó la decisión en el aire: "Lo evaluaremos a ver si es procedente o no", dijo.

En cualquier caso, fuentes de Iberebro advirtieron de que el día 25 es la fecha límite. "Si no es así, estamos estudiando las vías legales para pedir responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento y a los responsables políticos implicados de manera subsidiaria, sin perjuicio de cualquier otro tipo de acciones y responsabilidades legales tanto para ellos como para su equipo asesor", señalaron.

En clave electoral

El TSJA anuló el plan especial que habían aprobado PP, PSOE y Cs para la construcción del ‘outlet’, con la oposición de ZEC y CHA. Pese al fallo judicial, la empresa mantiene las obras con la intención de inaugurar este mismo año. Mientras, los partidos se han posicionado de cara a las próximas elecciones, de modo que tras la cita con las urnas, los tres partidos que dieron luz verde al proyecto se han mostrado partidarios de adecuar el Plan General de Ordenación Urbana a la sentencia.