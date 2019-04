Un zaragozano de 27 años ha denunciado ante la Policía Nacional el ataque que sufrió el pasado sábado a última hora de la tarde cuando paseaba con su perro por la calle de Tarragona, en el barrio de Las Delicias, por parte de un pitbull (un can considerado de raza potencialmente peligrosa) que estaba en la vía pública solo sin collar ni bozal.

El joven tuvo que ser atendido en el hospital de las mordeduras que sufrió cuando intervino para separar al perro atacante del suyo, que perdió una oreja y sufrió varias heridas en la parte delantera del cuerpo, especialmente en el cuello, donde el pitbull le lanzó varios mordiscos, según el denunciante.

"Bajé a la calle con mi perro Lupo como todos los días y cuando el ascensor se abrió en la planta baja vi a un perro que estaba suelto y no llevaba ni collar ni bozal, aunque ahí no pude distinguir que se trataba de un pitbull", relata Marcos Jiménez. A este zaragozano le sorprendió ver a este animal solo y le preguntó a uno de sus vecinos si sabía de quién era.

"Me dijo que no, pero que llevaba en el portal un rato y él mismo había avisado a la Policía Local", detalla. En ese momento, según el joven, un vecino abrió la puerta de la calle y el perro aprovechó para salir.

Fue cuando el chico y su perro regresaban a su domicilio después de dar un paseo cuando se produjo el ataque que ha denunciado. "El mismo perro que habíamos visto antes estaba con dos chicas en la calle de Tarragona y le pregunté si era suyo, aunque me dijeron que no. No dio tiempo a mucho más: directamente se lanzó al cuello de Lupo, y como es muy mayor, ni siquiera hizo ademán de defenderse, se quedó quieto en el suelo", recuerda este zaragozano.

"Estaba muy agresivo y me costó conseguir que se separara de mi perro. No paraba de atacarle", agrega Marcos Jiménez, que precisa que las heridas de las que fue atendido en el hospital no revisten gravedad. En cualquier caso, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de agresiones, el centro sanitario ya ha enviado el parte médico al juzgado. Además, el joven ha tenido que acudir varias veces al veterinario en los últimos días con Lupo, debido a las secuelas que le ha provocado el ataque.

Otro ataque en Las Fuentes

Este zaragozano relató a través de las redes sociales lo que le ocurrió el pasado fin de semana y la denuncia pública se ha propagado con rapidez por muchos foros vinculados con Zaragoza.

Al parecer, este no es el único episodio violento que se ha registrado en la capital aragonesa en los últimos días protagonizado por un perro de raza potencialmente peligrosa. Una mujer ha difundido en los últimos días otro mensaje por Facebook que hace referencia a un ataque, en este caso mortal, de un pitbull a un yorkshire en el parque de Torre Ramona, en Las Fuentes.

Estos hechos, por los que no consta denuncia alguna en la Policía Local según fuentes oficiales, se remontarían al pasado jueves hacia el mediodía, cuando una zaragozana y su mascota fueron abordados por un can que estaba suelto y sin bozal. "Los dueños no se dignaron ni a dar los datos ni a coger a su perro", manifiesta la denunciante, que ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al propietario del animal, de color blanco y negro.