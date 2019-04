Nunca llueve a gusto de todos... en el cartel de los ‘Pilares’

Nunca llueve a gusto de todos y menos cuando se trata de ese cartel que va a representar una de las cosas que más, y más fuerte, saca a relucir el ‘orgullo maño’: las fiestas del Pilar. Este año, la obra ganadora ha sido ‘Pilares’ del joven zaragozano Samuel Akinfenwa quien, quizás, después de la euforia del triunfo, ha visto minada su moral simplemente echando un vistazo a las redes sociales.

Y es que allí los comentarios negativos de los zaragozanos pisan a los pocos –pero emotivos– elogios hacia la creación del joven. Los hay que piensan que "podría valer como anuncio de cerveza" o los que lo asemejan con "un cartel de prevención de riesgos laborales". El diseño también ha servido para que los padres confíen en las posibilidades de sus hijos de ganar el concurso "porque viendo el nivel...", dicen algunos de los comentarios.

En general, y ya fuera del tono burlesco y de los siempre tan recurrentes ‘memes’ (hay quien ha tuiteado que Akinfenwa es el gemelo perdido del futbolista inglés con el mismo apellido), la crítica general ha sido que, a simple vista, no se trata de un diseño "representativo de la ciudad, porque para uno de Soria bien podrían ser las fiestas de Albalate como las de Zaragoza", se deja leer en uno de los tuits.

Entre tanto, algunos internautas han salido a defender la obra ‘Pilares’ y han criticado las faltas de respeto, e incluso instan a "los que opinan sin saber" a presentar sus propuestas para el año que viene y lidiar entonces "con comentarios de maleducados". Además, han destacado que de las 134 obras presentadas al concurso, la de Akinfenwa es la "más moderna, original y bonita".

Prácticamente de la misma opinión son los profesionales de las artes gráficas que, con diferentes visiones, coinciden en la originalidad, equilibrio visual, la gama cromática, la frescura y las sorpresas que esconde el cartel. Y es que, aunque a algunos les cueste verlo, joteros con cachirulo y castañuelas, la ‘Pilarica’, el cabezudo Morico y una guitarra sinónimo de fiesta conviven sobre una letra ‘P’ representando la esencia de las fiestas de un modo sencillo.

Lo sencillo es sinónimo de simple y lo simple, no siempre gusta. Antonio Isla, autor de ‘El besico’ (cartel anunciador de las fiestas del Pilar de 2014), reconoce que "no está a la altura del concurso y no representa el espíritu de las fiestas porque ha caído en los tópicos y de esta manera no juega con la inteligencia del espectador ni impacta".

Como ven, para gustos los colores, aunque en este caso, guste o no, la obra de Akinfenwa inundará este año las marquesinas y espacios de la ciudad para hacer las delicias de la Pilarica.

David Guirao, ilustrador

"Me ha gustado. Refleja bien los elementos característicos de las fiestas y está muy bien equilibrado visualmente. Además, llama la atención, algo fundamental en los carteles. El color azul me encanta y le aporta un golpe visual y como apuesta por la ilustración, todavía me gusta más".

Mamen Marcén, ganadora del cartel 2018

"Es muy actual y ves la esencia de los pilares de una manera diferente porque no es evidente. La gama cromática es representativa de la ciudad con los tonos amarillo y rojo y al incorporar el color azul llama la atención. De los presentados al concurso es uno de los más bonitos y originales".

Miguel Frago, miembro de la asociación de diseñadores gráficos

"Es una pieza dinámica que cumple con su función comunicadora y que se puede jugar con ella. Respecto a las opiniones negativas, me gustaría hacer un llamamiento a la cordura para evitar críticas destructivas que desvaloricen el trabajo del autor y fomentar la aportación de ideas".

Beatriz Entralgo, ganadora del cartel de 2011

"Es una ilustración fresca y sencilla. Que los personajes de las fiestas estén unificados con las mismas formas me parece algo a destacar. Además, me gusta que lleve el rojo de Zaragoza y que la letra ‘P’ del fondo con el tono azul y los brazos de los personajes parezca el río Ebro".

Iñaki Villuendas, diseñador e ilustrador

"Es el mejor cartel que hemos tenido en los últimos años. La gama cromática, la tipografía, las formas.. me parece que está todo muy bien combinado. Tiene mucho ritmo y es alegre y fresco. Además, se centra en la gente y en los distintos perfiles que se pueden encontrar en las fiestas. Es chulísimo".