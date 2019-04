Los vecinos de la avenida de Navarra avanzan hacia el arreglo de sus aceras.

Satisfechos y con buenas sensaciones. Así salieron los vecinos de la avenida de Navarra de un encuentro con representantes políticos celebrado el pasado 9 de abril en el que volvieron a reclamar la necesidad de arreglar sus deterioradas aceras y rechazaron que la reforma de la vía vaya vinculada a la construcción de la segunda línea del tranvía.

A la reunión acudieron una decena de asociaciones vecinales de los barrios de La Almozara y Delicias, convocadas por la Asociación de Vecinos Avenida de Navarra, y siete representantes de los partidos presentes en el Ayuntamiento de Zaragoza: Carmen Alloza y Chuan Arguedas por CHA; María Ángeles Ortiz y Fernando Bartolomé por el PSOE; Cristina García y Javier Rodrigo por Ciudadanos y Eloy García por ZeC. La ausencia más destacada fue la de representantes del Partido Popular, a pesar de que estaban invitados a asistir.

Los residentes volvieron a defender que “hay que dar prioridad al arreglo de las aceras frente a otras propuestas más ambiciosas”, planteamiento con el que todos los grupos políticos, en mayor o menor medida, estuvieron de acuerdo. “Queremos que la adecuación de las aceras se desvincule de cualquier otra actuación, que se haga de manera separada”, afirma Manuel Alonso, presidente del colectivo que impulsó el encuentro. Y es que hace unos meses, cuando se anunció la construcción de la segunda línea del tranvía, cuyo trazado va a discurrir previsiblemente por la avenida, se barajó la posibilidad de dejar la reforma para cuando comiencen las obras de la línea 2.

No obstante, los vecinos y los partidos llegaron a la conclusión de que dada la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, lo primero que se debe hacer es arreglar las aceras, ya que relacionar esta actuación a otras propuestas puede suponer considerables demoras. “Hay que ser realistas, no vale con contar películas. Ahora mismo no hay ninguna posibilidad de asumir actuaciones complejas”, apunta Alonso, que aboga por actuaciones a corto plazo, ya que las que hay contempladas en el Plan de Barrio de Delicias son para los próximos diez años.

La reunión sirvió también para constituir una Comisión de Seguimiento formada por un representante de cada partido y una representación de las asociaciones de vecinos. El grupo ha acordado reunirse periódicamente para evaluar los avances que se vayan produciendo y evitar que el asunto se paralice. “Queremos verificar que esto no queda en esta siempre reunión, que el arreglo de las aceras no caiga en el olvido”, defiende el presidente del colectivo.

Las aceras presentan un lamentable estado en la avenida de Navarra. AVV Avenida de Navarra.

Compromiso para que haya una partida presupuestaria

Unos días antes de reunirse con los vecinos, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, hizo una visita a la avenida de Navarra para comprobar de primera mano el estado de la calle: grietas, socavones y otros desperfectos dificultan desde hace muchos años el tránsito de los peatones. Asensio afirmó que la reforma “podría estar ya en marcha si PP, PSOE y Ciudadanos no hubieran tumbado el Presupuesto de 2019, que incluía una enmienda de 2,1 millones propuesta por CHA, o si el Gobierno de ZeC hubiera invertido algo durante estos últimos cuatro años”.

Sin embargo, parece que durante la fructífera reunión las formaciones lograron ponerse de acuerdo y comprometerse a impulsar la ansiada remodelación con carácter urgente “independientemente de la corporación que surja de las próximas elecciones municipales”. Además, manifestaron su intención de que el primer presupuesto municipal que se apruebe en 2019 incluya las partidas presupuestarias necesarias para realizar, al menos el arreglo de las aceras.

Y aunque los vecinos admiten que “todavía queda mucho por hacer”, el consenso alcanzado el pasado martes llevó a los ciudadanos a hacer un balance “muy positivo” del encuentro.