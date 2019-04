La decisión de Podemos de presentar una lista alternativa a la de ZEC ya tiene respuesta: el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha destituido este jueves, solo un día después de la ruptura, a dos cargos de la formación morada en el Ayuntamiento y ahondó en la crisis de la confluencia de izquierdas. Se trata de su jefe de gabinete, Iván Andrés, y del asesor del grupo municipal Guillermo Lázaro, los dos alineados con el sector podemista de Nacho Escartín y Violeta Barba.

Pese a que los protagonistas esperaban la purga, se han visto sorprendidos por la rapidez. En un clima de tensión, el gobierno se ha reunido para cesar a Iván Andrés, que va de número 4 en la lista que presentará Podemos al Ayuntamiento y que aspira también al Senado. Andrés estaba en ZEC desde su origen y fue uno de sus primeros portavoces, pero al entrar en la dirección de Podemos Aragón y alinearse con Escartín su relación con Santisteve se había enfriado.

No ha asistido al gobierno el concejal de Economía, Fernando Rivarés, que también está en Podemos y que irá de dos de Barba. Como sustituto de urgencia de Iván Andrés, cuyo cese será efectivo el 29 de abril, el alcalde ha optado por Miguel Ruiz, actual coordinador del Área de Economía y que al final compatibilizará los dos cargos.

Tras conocer el relevo de Andrés y consciente de que su destitución era cuestión de minutos, Lázaro ha transmitido al portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, su disposición a renunciar. Lázaro se vio afectado por una polémica hace un año por un viaje a Nueva York con cargo a fondos de ZEC que le obligó a dejar el cargo de coordinador de grupo, aunque siguió como asesor.

Lázaro, al igual que Andrés, está alineado con el sector de Nacho Escartín en Podemos Aragón y participará en el equipo de campaña de Violeta Barba en las municipales. Por contra, Santisteve y su mano derecha, Luisa Broto, respaldan a los críticos de Podemos, que no han dudado en utilizar a ZEC como ariete contra Escartín. Los momentos de gran tensión entre Santisteve y la dirección de Podemos Aragón el pasado martes tras el mitin de Pablo Iglesias en el Auditorio, con una bronca monumental en los camerinos, fueron el último ejemplo del deterioro de las relaciones.

La purga llega también a la DPZ

La ruptura entre Podemos y ZEC le ha costado también el puesto a Diana Sánchez, miembro del consejo ciudadano de Podemos Aragón y asesora de la formación en la Diputación de Zaragoza. Sánchez forma parte del sector de Escartín y es candidata a las europeas.

Santisteve no ha forzado la destitución de Rivarés, pese a que al igual que Andrés y Lázaro está en Podemos y en la lista de Barba. Tras comentar que los ceses eran «normales», el edil diferenció su situación de la de sus dos compañeros de partido, al ser él un cargo electo. "El cargo electo lo es hasta el final de los días de la legislatura", ha afirmado Rivarés para justificar su decisión de no dimitir.

Tras admitir el "morbo" de la situación, ha tratado de dibujar un escenario de concordia pese a las tensiones evidentes. "Mi relación con Pedro es excelente. Pedro es mi amigo", ha dicho sobre el alcalde. Ha defendido su decisión de sumarse a Podemos tras abandonar IU en enero, porque "eso nos hace más ricos y diversos".

Sin menciones a Broto

Tanto Iván Andrés como Guillermo Lázaro se han despedido a través de las redes sociales. El primero ha expresado su agradecimiento al alcalde y a los concejales, aunque no ha citado a Broto, cabeza visible de la corriente de los ‘comunes’ en la que se encuentra el alcalde y enfrentada a la dirección de Podemos Aragón. Lázaro no solo no la ha mencionado, sino que ha obviado también al alcalde.

Andrés ha hecho una mención a la ruptura entre Podemos y ZEC que "se ha escenificado" esta semana. "Digo se ha escenificado porque la ruptura se produjo hace más de un mes", apuntó, en referencia a la decisión del plenario de ZEC de rechazar las condiciones de Podemos. Lázaro ha concluido: "Los acuerdos y desacuerdos se producen con naturalidad y deberíamos haberlos gestionado y resuelto mucho más rápido sin agarrarnos a lo que fuimos ni intentando que otros sean lo que no son".