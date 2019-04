Michael Jackson, conocido como el 'Rey del pop', será homenajeado este viernes en Zaragoza, con un espectáculo que tendrá lugar en la Sala Mozart del Auditorio a las 20.30.

'Michael Legend' es el título del Musical Tribute to King of Pop, para el que se venden las entradas al precio de 30 euros y se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio, cajeros Ibercaja y en 'compraentradas.zaragoza.es'. 'Jackson Tribute' es el show más visto en España con más de 200.000 espectadores.

Está considerado como el mejor musical tributo a Michael Jackson en la actualidad y se podrá ver al "mejor doble del mundo" junto a una formación musical y un equipo de bailarines, coristas músicos en directo, presentando un total de 12 personas en escena.

Este show ofrece una visión de la manera de concebir el espectáculo que ofrecía el "Rey del pop" en escena, utilizando las réplicas exactas de su vestuario, coreografías, y misma puesta en escena.

Es un espectáculo para todos los públicos que brinda el repertorio más conocido de Michael Jackson y que incluye las composiciones más emblemáticas de su carrera, como Beat it, Billie Jean, Human Nature, Thriller, Man in the Mirror o Smooth Criminal, entre muchos otros éxitos.