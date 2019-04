Objetivo conseguido: más metros para crear empleo

"Un Ayuntamiento cercano y transparente, un pueblo más limpio y seguro con zonas verdes, calles renovadas y, sobre todo, un polígono industrial donde poder generar empleo para los galluranos, algo muy importante para asentar población". Así explica Yolanda Salvatierra, alcaldesa de esta localidad de la Ribera Alta del Ebro, su proyecto al frente del Consistorio, cuando se cumplen cuatro años de su elección.

Entre las mejoras más importantes que se han llevado a cabo a lo largo de su mandato, Salvatierra destaca: "En educación, hemos conseguido transformar el colegio en CPI (Centro Público Integrado). Este año escolar, el 2018-2019, se ha implantado el primer curso de secundaria. Los más jóvenes ya no tendrán que desplazarse y podrán estudiar hasta 4º de la ESO en Gallur. Además, hemos realizado remodelaciones en el centro y hemos generado una plaza de conserje con el presupuesto municipal".

"Otra de las cosas que hemos conseguido es la urbanización de la segunda fase del polígono industrial Monte Blanco. Para que un pueblo crezca necesita empresas y generar empleo. Por eso, hemos invertido más de 638.000 euros", señala la alcaldesa, quien subraya que este espacio «está dotado de todos los servicios».

"El emplazamiento tiene grandes posibilidades, tanto para el sector de la agroalimentación como para el de la automoción. Cuenta con 230.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible y todavía más terreno de propiedad municipal libre para una tercera fase –comenta Salvatierra–. Está al pie de la N-232, muy cerca de la autopista AP-68, de la estación de ferrocarril y del aeropuerto de Zaragoza, y todo ello a unos precios inmejorables".

"Gallur es un municipio atractivo para vivir porque está dotado de muy buenos servicios", señala la alcaldesa. «Tenemos internet por fibra en toda la localidad, hay un centro de salud y contamos con biblioteca, ludoteca, espacio joven, casa de cultura, centro de artes escénicas, polideportivo, pista de pádel, piscinas, restaurantes, bares, centro de día, cuartel de Guardia Civil... Y todo esto en el entorno del río Ebro", subraya Salvatierra. "Además, este es un pueblo tranquilo, con buena gente y acogedor", añade.

Mirada al futuro

"Hemos remodelado calles, reformado la plaza de España, construido parques infantiles, arreglado la entrada del municipio, que llevaba seis años cerrada...", enumera la alcaldesa sobre su labor al frente del Consistorio gallurano. "He conseguido muchas cosas, aunque me falta terminar otras. Estoy sembrando las bases de proyectos muy importantes, como la futura residencia de ancianos. Por eso me gustaría, en los próximos cuatro años, ver cómo finalizan estas iniciativas", resume Salvatierra.

