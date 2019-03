Alegría: "Tenemos un equipo sólido y un proyecto muy serio para Zaragoza"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, ha destacado este miércoles que la formación socialista acudirá a las próximas elecciones locales y autonómicas con "un equipo sólido" y con "un proyecto muy serio para la capital aragonesa".

"El capítulo elecciones ya está cerrado, y el PSOE se presenta con un equipo sólido, formado por gente seria y experta en gestión, ya que nos tomamos muy en serio esa futura gestión de la ciudad de Zaragoza", ha apuntado la consejera antes de participar en la segunda edición de Unizar Kids en la Facultad de Ciencias.

Por este motivo, ha continuado, el objetivo que se plantea el partido es "recuperar" el gobierno de la capital aragonesa con el fin de "volver a plantear un proyecto transformador con el mejor de los equipos, y también mantener el Gobierno de Aragón".

Asimismo, se ha mostrado optimista de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo porque "los ciudadanos volverán a depositar su confianza en el PSOE" porque "hay equipos cerrados, buenos, sólidos, y preparados para gobernar tanto la ciudad como la comunidad", ha reiterado.

Una de las piezas de ese proyecto para la ciudad será Luis Miguel García Vinuesa, el actual vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza (UZ) que se presenta a estas elecciones como número dos en la lista encabezada por Pilar Alegría.

"Pilar me ofreció el cargo, he trabajado con ella mientras estaba en la Universidad, y acepté porque me siento cómodo en ese espectro ideológico y conozco a la perfección cómo trabaja", ha destacado García Vinuesa.

El número dos afronta esta nueva etapa de su vida con "ilusión y emoción" porque le "gustan" los retos, y a pesar de "no tener experiencia en la política municipal acudiré con la misma filosofía con la que he afrontado cada desafío: escuchar y atender con humildad y con capacidad de trabajo".

García Vinuesa ha señalado que continuará en su cargo universitario durante unas semanas, cuando acabe los asuntos "más urgentes", y, a continuación, pasará al rol de candidato.

A partir de ese momento, la catedrática del Departamento de Química Orgánica de la UZ, Blanca Ros, le sustituirá en el vicerrectorado de Política Científica.