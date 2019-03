La dueña del rottweiler que atacó a una madre y su bebé en Zaragoza se presenta en comisaría

La dueña del perrro rottweiler que agredió el pasado viernes a una madre y a su bebé de 14 meses en Zaragoza compareció de forma voluntaria este lunes en la Comisaría de Distrito de la Policía Nacional de Actur-Rey Fernando. Según informan fuentes de la Policía Nacional, los agentes buscaban desde ese día al animal y su dueño, después de que la agredida expusiera en comisaría que había resultado herida por mordedura de un perro rottweiler cuando trataba de defender a su hijo de la agresión del animal.

Los hechos fueron denunciados en la Comisaría de Distrito de la Policía Nacional de Actur-Rey Fernando. Desde entonces, funcionarios del Grupo de Policía Judicial de dicha Comisaría iniciaron gestiones tendentes a la identificación y localización de la propietaria del perro, averiguando sus datos a las 48 horas del suceso, según explica en un comunicado la Policía Nacional.

Dicha mujer compareció este lunes por la tarde de manera voluntaria en la Comisaría de Actur-Rey Fernando de la Policía Nacional para dar su versión de los hechos. De esta forma, se está comprobando la documentación aportada, el estado veterinario del animal y si el mismo portaba bozal en el momento del supuesto ataque.

Como publicó Heraldo.es el pasado sábado, la madre que resultó herida contó que ella estaba tumbada en el césped mientras su hijo, sentado, jugaba con una botella de agua. "De repente vi que se acercaban dos perros sueltos. Un rottweiler, que aparentemente llevaba bozal, y un husky siberiano. Pensé que querían jugar. Primero me olieron a mí y luego al niño y de repente el de color negro se puso a ladrar y sacudir a mi hijo. Le mordió en la espalda pero como llevaba chaleco y muchas capas de ropa no le hizo herida", explicó la mujer. A continuación, ella se incorporó, cogió a su hijo y se puso de espaldas al animal para proteger al niño.

"Entonces llegó la dueña y le puso la cadena mientras intentaba controlarlo, pero no podía. Yo cogí el carrito y me lo puse por delante para cubrirnos a mi hijo y a mí pero el animal saltó y fue entonces cuando me mordió", continúa la mujer que resultó atacada. El informe de Urgencias realizado ese mismo día corrobora que fue tratada por una mordedura superficial en el muslo izquierdo y que se tuvo que suministrar la antitetánica. Ese informe avisa, además de la "necesidad de identificar y hacer un seguimiento" del perro para saber con seguridad si está al corriente de todas las vacunas obligatorias.

Asimismo, en la denuncia interpuesta el pasado sábado en la comisaría del Actur, la Policía Nacional informa de que "de no ser identificado el autor en un plazo de 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial".

"Cuando les enseñé la herida que me había hecho el animal y llamé a la policía, las dos chicas, de entre 20 y 30 años, echaron a correr con los perros y para cuando llegaron los agentes me dijeron que no había forma de localizarlas", explicó, indignada, la víctima de este incidente.