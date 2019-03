La tensión va a más en la precampaña. A la decisión del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de querellarse contra el presidente del PP, Pablo Casado, por haberle acusado de ser "amigo de los grapo" ha respondido este lunes con dureza el portavoz popular, Jorge Azcón. "No creo que sea amigo de los Grapo. Santisteve es amigo de los Grapo y de los golpistas, dictadores y proetarras", ha replicado.

Azcón ha achacado la decisión del alcalde al hecho de que el domingo se juega su futuro en las primarias de ZEC. Pero ha asegurado además que "cuando Santisteve tiene que escoger siempre se pone del lado de los golpistas y los terroristas". Ha recordado que se consintió la conferencia de Carmen López en centro Luis Buñuel, pese a que "asesinó a nueve inocentes" en el atentado del Grapo contra la cafetería California de Madrid. "Esto explica por qué políticamente Santisteve es amigo de los Grapo", ha afirmado Azcón, que ha indicado que nadie del gobierno de ZEC acudió a la concentración en recuerdo a las víctimas del terrorismo del 11 de marzo.

También ha recordado el respaldo expreso de Santisteve al referéndum ilegal en Cataluña, a los procesados por las agresiones a guardias civiles en Alsasua o que no se hayan colocado las placas conmemorativas en recuerdo a las víctimas zaragozanas en atentados terroristas. "El alcalde, que no nos merecemos, intenta ir de digno, pero los zaragozanos pensamos que es indigno", ha criticado.

Por su parte, el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, ha dicho que la querella es "postureo" y ha exigido al alcalde "que se preocupe de las víctimas del terrorismo y de sus familias". "Poco me importa lo que diga el alcalde cuando desprecia de esa manera a las víctimas", ha declarado.

El alcalde ha dado explicaciones de la querella por injurias graves anunciada el domingo e interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid por las declaraciones Casado, que se remontan a febrero. "No podemos consentir que el señor Casado esté diciendo barbaridades sin que nadie le ponga coto", ha afirmado. Ha lamentado que se haya impuesto "la mala educación" y que "no haya argumentos racionales". A su juicio, tras las palabras de Casado está "la ambición desmedida que tienen por el poder, por el sillón y por descalificar a cualquiera que tiene un trabajo de gobierno".

Santisteve ha dicho que el PP utiliza el terrorismo "como arma arrojadiza", cuando en su opinión España "va dejando en el pasado situaciones de confrontación". "Qué ganas de abrir heridas", ha destacado. El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento no podía "coaccionar el ejercicio de derechos fundamentales", como la libertad de expresión, en referencia a la charla de Carmen López. A la espera del acto de conciliación, Santisteve ha exigido a Casado que pida perdón, pero no ha confiado en que lo haga. También ha admitido haber recurrido a la Asesoría Jurídica municipal, pese a que la presenta él, no el Ayuntamiento.