El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza va a instar un requerimiento judicial al Tribunal Supremo para que el Pabellón Principe Felipe vuelva a ser pintado de manera inmediata. Así lo ha asegurado este viernes el candidato popular a la alcaldía, Jorge Azcón, haciendo hincapié en que se llevará a cabo "aunque el alcalde no quiera cumplir con las sentencias judiciales".

En ese caso, desde el PP han asegurado que van "a exigir todas las responsabilidades personales que conlleva no acatar una sentencia judicial". También van a pedir la convocatoria de un Consejo de Administración de Zaragoza Deporte y van a instar al actual responsable a "contratar todos los medios técnicos de pintura y de pintores necesarios para que vayan agilizando el trabajo porque les queda muy poco tiempo para que el alcalde de Zaragoza deje el sillón que ocupa", ha asegurado.

"En diciembre del año 2018 los concejales del PP ganamos una sentencia ante los tribunales que impedía a Santisteve cambiar el nombre al Pabellón Principe Felipe, posiblemente la primera cacicada que hizo cuando llegó al Ayuntamiento de Zaragoza", ha mencionado Azcón haciendo referencia a la decisión del gobierno de Zaragoza en Común de sustituir el nombre del edificio por el de José Luis Abos.

Además, el candidato a la alcaldía ha sentenciado que "Zaragoza no se merece que Torra esté gobernando en la alcaldía de la capital aragonesa". "No merecemos a un alcalde que actúa exactamente igual que Torra en la presidencia de la Generalitat. No puede ser que en Zaragoza quien no está dispuesto a cumplir con las sentencias judiciales sea quien tiene que tomar las decisiones".