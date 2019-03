El Picarral vuelve a convocar a los cineastas aficionados en su concurso de cortometrajes

Si por algo se caracteriza la Asociación de Vecinos Picarral-Salvador Allende es por su empeño en fomentar la cultura entre sus socios y los vecinos del barrio. Comenzaron hace nada más y nada menos que 35 años con su concurso literario y hace dos, en 2017, quisieron probar suerte con uno de cortometrajes. Con el tiempo, este último ha ido consolidándose hasta llegar a la convocatoria de su tercera edición, que permanecerá abierta hasta el próximo 22 de mayo.

Esther Díaz, miembro de la Comisión de Cultura de la entidad vecinal y organizadora del concurso junto al Distrito del Rabal, asegura que está satisfecha con el resultado que están teniendo las convocatorias y comenta que ya han recibido algún que otro vídeo. No obstante, reconoce que no es fácil sacar adelante un concurso así cuando no se disponen de demasiados recursos. “Llevamos desde enero y es difícil de organizar, porque que sea posible depende de las subvenciones”, explica. Las ayudas permiten que haya unos premios atractivos para los ganadores, y eso anima a los cinéfilos a enviar sus creaciones. “La gente participa por eso y también para poder dar a conocer su trabajo”, apunta Díaz.

La repercusión del concurso ha ido incrementando con cada edición, igual que el número de participantes. El primer año, las organizadoras tan solo recibieron siete trabajos y, aun así, reconocen que estaban “súper contentas” con el resultado. El segundo año la cifra de cortometrajes ascendió hasta 22 y, de cara a la tercera edición, confían en superar –o al menos mantener- las cifras de participación.

Además, recalcan que varios de los cortometrajes que entraron a concurso fueron enviados desde fuera de la capital aragonesa, algo de lo que se sienten muy orgullosos. “Poco a poco vamos trepando. El año pasado hubo dos premios que se fueron hasta Valladolid y la Comunidad de Madrid”, comenta. Sin embargo, el primero de los galardones fue a parar a las manos del director y guionista zaragozano José Luis Galar, por su cortometraje ‘Vida’. La obra abordaba la búsqueda del sentido de la vida a través de una joven que camina por un paraje natural hasta llegar a un pequeño cementerio. Ahí descubre que “la vida es aquello que sucede entre dos momentos sin ningún interés” y que son los pequeños detalles los que dan significado a la existencia.

Una edición con novedades

La tercera edición del certamen introduce algunas novedades con respecto a las anteriores. La primera es el adelantamiento de las fechas en las que se celebra, ya que según explica Díaz, si querían contar con alguna ayuda económica debían hacerlo ahora. Otros años, la convocatoria se abría a finales de junio y la entrega de premios se fijaba para noviembre.

La segunda de las sorpresas es que este año habrá dos premios especiales a la categoría “proyectos escolares” para los colegios que participen. Consistirán en dos galardones de 200 euros en material audiovisual y dos trofeos. El objetivo de estos nuevos reconocimientos es que los alumnos “puedan empezar a conocer el mundo del cine y potenciar su participación y creatividad”. En ediciones anteriores, las diferencias de nivel y madurez entre los más jóvenes y los más mayores hacían difícil que los proyectos de los más pequeños recibieran un galardón, pero con este nuevo premio, estas diferencias no supondrán ningún impedimento. “Ya hemos enviado la convocatoria a los colegios, los Centros de Juventud y los PIEES de la ciudad”, apunta Díaz.

Como en otras ocasiones, la temática y el género de los cortos serán libres, aunque la duración de los mismos no podrá superar los diez minutos. Podrán participar todas las personas mayores de 14 años que no se dediquen profesionalmente al sector audiovisual, aunque los menores de edad deberán entregar una carta de autorización de sus padres o tutores. Los trabajos podrán ser entregados hasta el 22 de mayo al correo concursosavvpicarral@gmail.com o personalmente en una memoria USB.

Los reconocimientos consistirán en un primer premio de 500 euros en material audiovisual, dos accésits de 200 euros y un premio del público de 100 euros. Además, entre todos los participantes que asistan al acto de entrega, que se celebrará el jueves 30 de Mayo a las 19.30 en la sede de la asociación, se sorteará un curso de cine proporcionado por la escuela Un perro andaluz.