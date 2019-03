Sobre José Luis García Baquerizo, exdirector de sucursal de Barclays Bank (primero) y de Caixa Bank (después) pesan ya dos condenas firmes por engañar a 25 clientes a los que confesó haber estafado un total de 548.000 euros. El exbancario ha cumplido tres años de prisión y le quedan por delante otros tres. Pero todo apunta a que su estancia en el centro penitenciario de Zuera podría ser mucho más larga, ya que el estafador volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados por apropiarse, supuestamente, de 120.000 euros de otra clienta, hechos por los que le piden otros siete años. Y la semana que viene ha sido citado para otro juicio por un engaño prácticamente idéntico.

Lo que está claro es que a José Luis García Baquerizo se le da bien ganar tiempo y retrasar los juicios renunciando in extremis a sus abogados. Como hiciera hace un par de años –cuando le pedían dos años de cárcel por apropiarse de los 20.000 euros que le había confiado un conocido de Urrea de Jalón–, el encausado alegó ayer indefensión para lograr que el tribunal le aplazara la vista. Y lo logró.

"Solo he visto a mi abogado una vez en todo el año y hasta hace unos días no he tenido acceso a los autos. Yo quería haber presentado varias pruebas, pero las circunstancias me lo han impedido. Por ello, quisiera encargar mi defensa a otro letrado", manifestó el acusado nada más tomar la palabra. Tras escucharlo, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza, José Ruiz Ramo, preguntó a la Fiscalía y a la acusación particular si tenían alguna objeción en posponer el juicio. Y como no se opusieron, tras deliberar durante unos minutos, los magistrados optaron por el aplazamiento.

La Sección Sexta de la Audiencia condenó por primera vez a José Luis García Baquerizo en julio de 2015, cuando le impuso cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y otro de estafa agravada. En su sentencia, el tribunal aseguraba que no cabía condenar a Barclays como responsable civil subsidiaria, puesto que los documentos que usó el acusado para engañar a sus víctimas eran tan "burdos" y "ajenos" a la mecánica habitual de un banco que las víctimas deberían haber sospechado. También decía que la oferta de unos intereses elevados tampoco era normal.

El fallo declaró probado que el acusado trabajó desde 1993 hasta que fue despedido en 2011 y desempeñó cargos de director y luego de apoderado de las sucursales del Camino de las Torres y de la plaza de San Francisco, respectivamente. Desde 2007 y hasta finales de 2011, se aprovechó de la confianza que tenían en él clientes, familiares y vecinos para ofrecerles, a cambio de ingresos, un interés que podía oscilar entre el 6 y el 15%. Para ello, en unos casos utilizaba un documento privado por un supuesto préstamo entre particulares. En otros, usaba impresos propios de la entidad para ofrecer productos de inversión muy rentables a los que llamó ‘bonos de empleados Barclays ’, que no existían.

Así logró que 24 personas le entregaran 528.000 euros. El banco indemnizó a aquellos a los que engañó dándoles impresos auténticos, pero no al resto, decisión que avaló la Audiencia al entender que deberían haber notado que esos documentos eran extraños.

Sin embargo, el Supremo, citando la doctrina de la "apariencia", dijo después que Barclays debía responder por el empleado e indemnizar a los damnificados. Sentado el precedente, cuando la Audiencia Provincial volvió a condenar en 2017 al exdirector por otra estafa, los magistrados no dudaron ya en declarar responsable civil subsidiaria a la entidad.En este tercer juicio, el banco también se sentará en el banquillo.