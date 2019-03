Protesta por la paralización de las viviendas sociales de Las Fuentes

Deberían estar finalizadas para este verano pero debido a la paralización que sufren las obras es muy probable que las viviendas sociales del barrio de Las Fuentes no estén completamente levantadas hasta mucho después. El retraso que acumulan los trabajos está acabando con la paciencia de los vecinos de la zona, que este miércoles han convocado una concentración ante la sede de Dragados en Zaragoza para que que retome la construcción del inmueble.

Tal y como han manifestado los vecinos y los colectivos del barrio en reiteradas ocasiones, la construcción de estas viviendas adaptadas con servicios compartidos supone dar cumplimiento a una de las reivindicaciones más antiguas de Las Fuentes. Por este motivo no están dispuestos a ceder a lo que consideran “un chantaje” por parte de la constructora y le exigen que cumpla con lo acordado en el contrato.

“Se trata de hacer un poco de ruido para intentar que Dragados nos reciba y que el tema no se duerma en los despachos”, explica Diego Luque, miembro de la Junta de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, colectivo que organiza la protesta junto con la Asociación de Vecinos Larrinaga-Montemolín. “También hemos querido sumarnos a las reivindicaciones porque son viviendas que están dentro de la zona en la que estaba nuestro antiguo barrio”, apuntan desde esta entidad.

Con la concentración, fijada para las 13 de este miércoles en la plaza Antonio Beltrán, pretenden hacerse oír y dar a conocer el problema ante la ciudadanía. “Vemos que el tema no avanza y que no se encuentra una solución definitiva”, comenta Luque, que asegura que “nunca ha habido una ausencia total de trabajadores en la obra”, pero esta no avanza de la manera en la que les gustaría.

Un problema que se remonta a octubre

La construcción de este edificio situado en la calle Fray Luis Urbano comenzó en febrero de 2018, pero los problemas no llegaron hasta el pasado mes de octubre. Fue entonces cuando la constructora, que pertenece al grupo ACS presidido por Florentino Pérez, solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza la modificación del contrato.

Según las entidades vecinales, está es una práctica frecuente que consiste en presentarse a un concurso público con una oferta a la baja para después recuperarla a través de una modificación de los términos acordados. “El precio de salida era de 6.200.000 euros y se adjudicó a Dragados por 5.400.000, es decir, un precio un 13% más bajo, que es lo que ahora intentan recuperar”, apunta Luque, que asegura que la asociación mantiene contactos con el Ayuntamiento pero no con la empresa responsable de las obras. “Hemos intentado hablar con Dragados tanto por teléfono como presencialmente pero no nos quieren contestar ni atender telefónicamente. Parece ser que no somos unos interlocutores válidos para ellos”, lamenta el miembro de la asociación. “Nos sentimos interpelados porque este proyecto es producto de una reivindicación vecinal muy antigua. Hemos tardado mucho en poderlo conseguir y que ahora nos lo paralicen así…”, apunta. Este periódico se ha puesto en contacto con la constructora pero han declinado hacer ningún tipo de declaración al respecto.

A finales de noviembre el consistorio ya sancionó a la empresa con una multa de 22.800 euros por el incumplimiento de los plazos, aunque por aquel entonces el retraso era solo de 38 días.

Si la situación de bloqueo continúa, los vecinos temen que el conflicto se judicialice, lo que supondría la paralización total de la obra y un triste final para este proyecto tan demandado. “Nuestro miedo es que se lleve a juicio. Sería muy negativo, porque los plazos podrían alargarse hasta dos o tres años”, asegura Luque.

Las viviendas sociales de Las Fuentes están concebidas para alojar a parejas jóvenes con pocos recursos económicos, mayores en situación de soledad, familias monoparentales y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Además, contarán con zonas comunes que podrán ser disfrutadas por todos los vecinos del barrio, por eso los vecinos las consideran un equipamiento tan importante.

Esta no es la primera vez que los residentes de Las Fuentes se organizan para plantar cara a la constructora y, posiblemente, no será la última. Ya a principios de diciembre, un grupo de integrantes del colectivo vecinal del barrio grabó un vídeo que hicieron circular a través de las redes sociales para exigir a la empresa que pusiera fin a sus “chantajes” e hiciera realidad esta reivindicación histórica. Tras la concentración y en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, las asociaciones no descartan nuevas movilizaciones.