¿Pueden los niños viajar en taxi sin silla infantil?

La seguridad de los más pequeños de la casa cuando viajan en el vehículo familiar es una de las principales preocupaciones de los progenitores y, por supuesto, de los organismos públicos como la Dirección General de Tráfico. En los últimos años se ha endurecido la normativa vigente y se ha mejorado el diseño y los sistemas de retención infantil para reducir las lesiones en caso de accidente.

Hoy en día, los menores con una altura igual o inferior a 135 centímetros deben utilizar obligatoriamente mecanismos de retención homologados y adaptados a su peso y altura. Las sillas se pueden sujetar con el cinturón de seguridad o bien mediante el conocido Isofix, un sistema de anclaje que ya incluyen los vehículos modernos.

La mayoría de los padres y madres son conscientes de los riesgos de llevar a sus hijos sin las medidas de seguridad adecuadas. Así lo confirman las cifras de denuncias que aportan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Precisamente este martes, la Policía Local ha hecho balance de una campaña de control del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantiles desarrollada en Zaragoza la semana pasada. De los 3.200 vehículos controlados, solo 14 personas circulaban sin cumplir con esta obligación, y de ellas, solo una fue sancionada por llevar a un menor sin el anclaje requerido.

Sin embargo, muchos progenitores desconocen si estas restricciones se aplican igualmente a la hora de coger un taxi con sus hijos. La duda la resuelve el vicepresidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Ángel Perdiguero: “En el casco urbano no estamos obligados a llevar silla, pero sí que hay que adaptase a las medidas de seguridad que lleve el coche, por ejemplo, abrochando el cinturón al menor por la cintura”.

En efecto, los taxistas están exentos de sentar a los pequeños en sillas infantiles, pero solo en el casco urbano. Para salir de la ciudad, sí que tienen que usar sistemas de retención adecuados. “Al aeropuerto, por ejemplo, no podemos ir con niños sin silla”, apunta Perdiguero. En estos casos, recomienda llamar a la emisora y pedir un servicio con esta particularidad. “Muchos compañeros llevan una silla en el coche para estos casos”, explica el vicepresidente, que sin embargo recuerda que “ocupan mucho espacio en el maletero y la ordenanza obliga a tener libre un determinado espacio para transportar equipajes”.

"Al aeropuerto, por ejemplo, los taxistas no podemos ir con niños sin silla infantil"

Ahora bien, no solo los padres tienen dudas al respecto. Algunos taxistas tampoco parecen tenerlo claro, tal y como relata Carmen Fuentes, una madre zaragozana que el pasado sábado intentó coger un taxi acompañada de su hijo pequeño en una parada del paseo de la Independencia. “En cuanto entré al coche el conductor me dijo que no nos llevaba, que la Policía le podía multar por no ir con silla infantil”, comenta. Tras una breve discusión, la mujer le solicitó el libro de reclamaciones, a lo que el conductor también se negó, cuando está obligado a hacerlo por reglamento.