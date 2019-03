Por estos motivos te pueden expulsar de un taxi en Zaragoza

El taxi es un servicio público fundamental para el día a día de los vecinos de Zaragoza. Ofrecen comodidad y atención personalizada para moverse por la ciudad, y cuentan con una flota de más 1.777 licencias. Sin embargo, en algunas ocasiones surgen ciertas fricciones entre los conductores y los clientes. Para regular estos casos, el Ayuntamiento cuenta con un reglamento que aclara cualquier tipo conflicto que se pueda dar.

Por ejemplo, tal y como relata Carmen Fuentes, una madre zaragozana, el pasado sábado intentó coger un taxi acompañada de su hijo pequeño en una parada del paseo de la Independencia. “En cuanto entré al coche el conductor me dijo que no nos llevaba, que la Policía le podía multar por no ir con silla infantil”. Sin embargo, los taxistas están exentos de utilizar estos sistemas de retención en el casco urbano.

Ahora bien, el reglamento del taxi de Zaragoza sí que contempla varios supuestos por los que se puede negar el acceso al vehículo de un cliente. En concreto son seis, y se recogen de la siguiente manera: