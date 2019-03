La plantilla del bus vota hoy si va a la huelga mañana y el viernes

Los trabajadores del bus urbano decidirán hoy en referéndum si inician nuevos paros parciales del servicio mañana y el viernes. Aunque el comité de empresa se reunió ayer en sesión matinal y vespertina con representantes de Avanza, al acabar la jornada los trabajadores aseguraron que "no hay ningún adelanto" en las negociaciones por lo que hoy, desde las 4.30 y hasta la medianoche, han convocado a los conductores y los mecánicos para que voten en cocheras si hacen paros los próximos días 20 y 22.

Por la mañana el Ayuntamiento invitó a las partes a una mesa de Movilidad para intentar desbloquear la falta de diálogo. Entre otros temas, se abordaron los nuevos cuadros de marchas para líneas como la 25, 32 y 53, si bien la parte sindical continúa a la espera de saber cómo serían los nuevos diseños de los itinerarios de la 23, 24 y 39, que siguen en estudio. "Seguimos atascados en la excusa económica para no poner en marcha los horarios ya trabajados en esas líneas y en las circulares", lamentaron los representantes de la plantilla.

También se habló en la mesa tripartita sobre la necesidad de llegar a un consenso en el protocolo de materia de rampas, sobre las labores de prevención respecto a los espejos interiores y se pidió al Ayuntamiento que interfiriese en la retirada de expedientes que estén relacionados con el incumplimiento de los horarios y recorridos.

Según explican los trabajadores, desde el Consistorio se les trasladó que ahora el área de Movilidad pasa a depender de Urbanismo, esto es, del concejal Pablo Muñoz y no de la nueva edil Adriana Caridad, que ha sustituido a Teresa Artigas, que presentó su renuncia hace unas semanas.

Por la tarde, empresa y comité volvieron a citarse para tratar de acercar posturas, pero después de casi tres horas se levantaron de la mesa, de nuevo, sin acuerdo. Fuentes de Avanza prefirieron ayer no valorar la situación, si bien el comité de empresa acusó a la compañía de "no quererse mover de sus planteamientos iniciales". "En su día como muestra de buena voluntad negociadora desconvocamos los paros parciales y las movilizaciones durante una semana, pero la empresa ha evidenciado que no quiere negociar", explican, en alusión a unos paros parciales que iban a votarse ya la semana pasada.

Si en el referéndum de hoy se ratifica la huelga, los usuarios de bus sufrirían más tiempo de espera en las paradas mañana de 18.00 a 22.00, y el viernes de 8.00 a 12.00. Además, también se están preparando manifestaciones los dos días, que podrían llevarse a cabo en la plaza de Aragón o con una caravana de vehículos por Cesáreo Alierta.