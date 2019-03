El Ayuntamiento rechaza los 40 millones que exige FCC y seguirá pleiteando

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado este martes la deuda de 40 millones que piensa reclamar FCC por pagos pendientes a la contrata de limpieza y recogida de basuras y ha anunciado que seguirá pleiteando ante el Tribunal Supremo. El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha recordado que las revisiones de precios han suscitado sentencias contradictorias y que el Alto Tribunal “debe pronunciarse”.

El motivo del conflicto está en las revisiones de precios. La contratista considera que deben computarse en los cálculos los costes de la mano de obra, mientras que el Ayuntamiento considera que no. Después de tres sentencias en contra dictadas por el TSJA el pasado mes de junio, el Ayuntamiento recurrió al Supremo, que ahora ha inadmitido uno de los recursos.

Destacado FCC logra el aval del Supremo y exigirá el pago de más de 40 millones de euros al Ayuntamiento

“El Supremo no admite un litigio de 180.000 euros, del periodo entre julio y diciembre de 2009. Lo que hace FCC es aplicar la decisión a todas las revisiones de precios desde el 1 de enero de 2010. Pero consideramos que no son 50 millones y el Supremo deberá pronunciarse. Hay otras revisiones de precios que se seguirán defendiendo en los tribunales”, ha afirmado Cubero, que no ha querido avanzar una estimación de los costes que acepta el Ayuntamiento.

En este sentido, ha explicado que en 2015 el Ayuntamiento ganó en los tribunales una sentencia contra la contrata del bus urbano, que consideró que los costes laborales no se debían repercutir al erario. “Como había dos sentencias contradictorias se decidió recurrir al Supremo”, ha dicho.

Un chuletón y anchoas de Santoña

Además, Cubero ha denunciado la existencia de "facturas abultadas" encontradas durante la revisión de las cuentas presentadas por la empresa. En concreto, según sus palabras, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) está actuando "de mala fe" y aumentando el montante de las facturas para obtener más beneficios, amplía la agencia EFE.

Para tratar de demostrarlo, Cubero ha llevado a la rueda de prensa una copia de una de las facturas aportadas por FCC, de un restaurante madrileño, con conceptos que incluyen un chuletón y anchoas de Santoña por un importe de 87,70 euros, más 2,30 euros de propina.

"Nuestros vecinos y vecinas pagan sus impuestos y no van a parar a zonas verdes, sino a pagar chuletones", ha juzgado el representante municipal, quien ha considerado que en esta ocasión hablar de "sinvergüenzas" sería algo "políticamente correcto".

FCC aplaude la sentencia del TS

Frente a la tesis del Ayuntamiento, la empresa considera que la decisión del Supremo “tienen plenos efectos” sobre las tres sentencias del TSJA, por las que se reconocía una deuda del Consistorio de 17 millones de euros del periodo comprendido entre 2009 y 2013. “No obstante –recuerdan desde FCC–, se tendría que aplicar la regularización anual correspondiente entre los años 2014 y 2018, y la que hace referencia a 2019”. Todas estas revisiones supondrían 50 millones, de los que 10 ya se abonaron por ejecución provisional.