El PP advierte de que casi 22 millones del remanente irán destinados a pagar deuda

La liquidación del presupuesto municipal del año pasado arroja un remanente de 25 millones de euros, pero de ellos, 21,8 se usarán para pagar deuda en lugar de ir destinados a inversiones para la ciudad. Así lo denunció ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jorge Azcón, que criticó la «mala gestión» de ZEC. Por su parte, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, recordó que ese dinero sobrante de 2018 no se puede utilizar hasta que el Gobierno central firme el decreto que lo autoriza y que afecta a todos los municipios del país.

Desde el PP criticaron que tuviera que ser un grupo de la oposición el que hiciera público el expediente de liquidación del presupuesto, algo que habitualmente hace el gobierno de la ciudad. «Es un documento económico crucial», dijo Azcón, en el que se refleja, por ejemplo, que el gasto final del pasado ejercicio ascendió a 724 millones de euros, con una ejecución del 92%. En cualquier caso, el portavoz del PP puso especial énfasis en el destino del remanente. «Este gobierno ha conseguido que 21,8 millones de euros, como mínimo, vayan a pagar deuda por no saber gestionar», señaló.

«Si la ciudad no necesitara inversiones, que redujéramos la deuda no sería una mala noticia, pero no es el caso», apuntó el edil, que achacó esta situación al informe del Ministerio de Hacienda que obliga al Ayuntamiento a computar 189 millones de euros por el tranvía, lo que hace superar el nivel de endeudamiento permitido y, entre otras consecuencias, impide acceder a financiación. «Si se cumpliera el límite podríamos hacer inversiones, como no es así, hay que pagar deuda», dijo. Además, Azcón advirtió de que parte de los 9 millones del remanente pactados por ZEC y el PSOE para inversiones financieramente sostenibles «se han perdido».

Decreto de Madrid

Rivarés aseguró posteriormente que «ese remanente no lo puede aplicar ni el Ayuntamiento de Zaragoza ni ninguno otro de España hasta que el Gobierno central no apruebe el decreto que lo permita». Además, criticó la actitud de la formación conservadora. «Es falso que no se hayan ejecutado y el PP no tiene autoridad moral cuando Azcón y Javier Trívez (PSOE) se rieron de todos los concejales en un pleno cuando propusieron inversiones sostenibles que no pudiera ejecutar el Gobierno para echárnoslo en la cara y, aún así, se están haciendo, a pesar de ellos», concluyó.

El interventor recuerda que no se podrán pedir préstamos

La comisión de Economía y Hacienda que se celebra este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento decidirá el futuro del presupuesto de la ciudad para este 2019, aunque previsiblemente será tumbado por los grupos de la oposición. Dos partidos, PP y Ciudadanos, han presentado enmiendas a la totalidad, mientras que el PSOE pidió al gobierno de ZEC que retirara el expediente tras comprobar que el Ministerio de Hacienda computaba 189 millones de deuda del tranvía, lo que impide al Ayuntamiento captar créditos.

En cambio, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, mantuvo su intención de conseguir el apoyo plenario a su proyecto de presupuestos. Sin embargo, el informe del interventor municipal que elabora siempre que se van a votar las cuentas deja claro la difícil situación a la que se enfrenta el Consistorio. Visto el cómputo que hace Hacienda respecto al tranvía, «cabe anticipar que resultará un incumplimiento del plan de reducción de deuda, por lo que la prohibición de acudir al endeudamiento a largo plazo va a perdurar en el tiempo», advierte el órgano municipal.

Por ello, el interventor señala que, aunque el proyecto de presupuestos del gobierno de ZEC para este 2019 prevé una captación de créditos de 31 millones de euros para inversiones, esta partida «no se podrá ejecutar este ejercicio».