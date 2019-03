Híjar confía en lograr el apoyo a la financiación del Plan de vivienda porque es una "oportunidad histórica"

El concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha confiado en lograr el apoyo de los grupos a la financiación del Plan de vivienda 2018-23 porque es una "oportunidad histórica para la ciudad".

La operación de financiación supondría que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aportaría el 50 por ciento de los 72,2 millones de euros del Plan de Vivienda 2018-2023 para construir 308 inmuebles de alquiler social y la rehabilitación energética de 842 casas del parque público. Además se generarían 1.300 empleos y supondría renovar el 50 por ciento del parque de viviendas con directivas europeas de 2020 sobre ahorro energético.

Este Plan de vivienda está aprobado por el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) pero la operación financiera con el BEI precisa del apoyo de la mayoría, por lo que someterá a votación en el pleno extraordinario de este lunes, 18 de marzo.

En rueda de prensa, Híjar ha confiado en que salga adelante porque "recoge varias medidas" propuestas por otros grupos como dedicar el 50 por ciento de la ampliación de la oferta de la vivienda municipal a la promoción en propiedad de superficie (cesión del derecho de superficie) para viviendas prioritariamente destinadas a jóvenes.

Asimismo, ha abogado por mantener el presupuesto de rehabilitación de vivienda pública y privada, un aspecto que "es compartido por el resto de grupos", ha apostillado.

EQUIVOCARSE

De esta forma el Ayuntamiento aprobaría un plan de rehabilitación urbana para el periodo 2020-24 de 3.125 viviendas privadas con 5 millones de euros anuales, frente a los 3,6 millones de euros que se destina en la actualidad; otros 5 millones de euros vendrían de la captación de crédito a largo plazo para una línea de crédito de la que se podrían beneficiar los propietarios de viviendas.

"El plan recoge aspiraciones de los grupos, algunas casi literales y se introducen términos que no son habituales para ZeC en aras de lograr el consenso posible y no se cierra a futuros gobiernos".

Híjar ha abundado en que desde ZeC están dispuestos a "cualquier tipo de modificación o adición que quieran hacer los grupos". "No perdemos la esperanza de que el PSOE y Ciudadanos se replanteen sus dudas y del PP no espero apoyo".

"Si el PSOE no lo apoya creo que se equivocará porque no puede ser la carta de presentación de la candidata socialista a la Alcaldía, Pilar Alegría, el oponerse a este plan. Esta legislatura hay una mayoría de izquierdas y no hay excusas para oponerse".