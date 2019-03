Los médicos del Centro de Salud Univérsitas se concentrarán los viernes hasta que la DGA ponga seguridad

Los trabajadores sanitarios del centro de salud Univérsitas de Zaragoza, donde el pasado viernes un paciente agredió con un cuchillo a un médico, se concentrarán todos los viernes en la puerta principal a las 11.00 para reclamar al Gobierno de Aragón que dote con medidas de seguridad las instalaciones y especialmente poniendo un guardia de seguridad, mientras estén abiertas al público.

Esta medida ya se ha adoptado en otros centros de salud de Zaragoza (San Pablo, Rebolería, Torrero, Oliver y Las Fuentes Norte), además de en hospitales y centros de especialidades.

El sindicato Médicos de Atención Primaria de Aragón (FASAMET Y CESMARAGÓN) apoya esta reivindicación y anima a trasladar la protesta, también todos los viernes y a la misma hora, a todos los centros de Aragón, en solidaridad con los compañeros que vivieron la agresión.

"En Univérsitas habrían agradecido que el Salud hubiera enviado un guarda de seguridad, de los muchos que tiene, aunque fuera de forma temporal, pero está claro que no demuestran ningún interés", ha asegurado el presidente del sindicato, Leandro Catalán. Los sindicatos médicos de Aragón reclaman, además de otras medidas, que se dote con personal de seguridad a todos los centros de salud de Aragón, tanto urbanos como rurales, durante el horario de atención al público.

El malestar entre los médicos va en aumento y este lunes se ha producido otra concentración de protesta en el centro de salud Las Fuentes Norte, uno de los pocos que cuenta desde hace poco con vigilante de seguridad, a raíz de que se registraran también varias agresiones.

Los Médicos de Atención Primaria de Aragón critican, asimismo, las declaraciones de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, rechazando la medida de poner personal de seguridad en todos los centros porque significaría, a su juicio, "criminalizar" a los consultorios.

"No tiene sentido"

"¿Por qué entonces el propio Gobierno ha puesto seguridad en algunos? Podemos entender que se haga de forma progresiva, pero no tiene sentido hacerlo en unos sí y en otros no", ha sostenido Catalán. Además, ha recordado que la seguridad privada está presente en otras instalaciones sanitarias (hospitales y centros de especialidades) y en edificios oficiales como el propio Gobierno o las Cortes de Aragón. "No es un problema de "criminalizar" nada, solo queremos que no nos agredan, ni a los médicos ni a otros profesionales sanitarios ni a los propios pacientes", ha recalcado.

Desde los sindicatos se incide en la falta de medidas adoptadas en materia de seguridad por el Ejecutivo PSOE-CHA de Javier Lambán en sus casi cuatro años de mandato, "ni siquiera después de la grave agresión que sufrió una médica, también del centro Univérsitas, en junio del año pasado", ha indicado Catalán.

"Ahora, a raíz de esta nueva agresión y cuando quedan poco más de dos meses para las próximas elecciones autonómicas, anuncian dos medidas -una aplicación informática en las consultas y geolocalizadores y botones de alerta para los profesionales sanitarios que van a los domicilios de los pacientes- que ya veremos cuándo llegan y en todo caso son claramente insuficientes", ha manifestado el portavoz sindical.