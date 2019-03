Quejas por la deficiente retirada de un quiosco junto a la ribera del Ebro

Uno de los quioscos situados en el margen derecho de la ribera del río Ebro fue desmantelado por el Ayuntamiento de Zaragoza, y, tras la retirada de la mayor parte de su estructura, quedaron a la vista algunos cables que podrían resultar peligrosos para los viandantes, especialmente al tratarse de una zona con abundante tránsito de niños. En concreto, el quiosco se encuentra situado frente a la gasolinera del Paseo de Echegaray.

Tiempo después, la situación de este antiguo quiosco, situado entre el Puente de Hierro y el Puente de Vadorrey, no mejora, y los vecinos se muestran preocupados por la seguridad de los menores.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han asegurado este lunes que se ha cursado la orden de arreglarlo de inmediato para que no haya ningún peligro. Así, aunque apuntan que no hay corriente eléctrica, se procederá a tapar la zona para adecuarlo y dejarlo en condiciones óptimas y se tomarán las medidas de protección necesarias para que no suponga ningún riesgo para los transeúntes.