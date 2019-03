Gangas y 'food trucks' en el último día del Zaragoza Market

Hoy a las 21.00 otra edición del Zaragoza Market cierra sus puertas y por ello decenas de zaragozanos han aprovechado la mañana de este domingo y se han acercado hasta la sala Multiusos del Auditorio de la capital para hacerse con los últimos chollos.

Mientras unos han optado por comprar ropa de firma o zapatos, "Mira qué zapatillas de Balenciaga me he comprado por 79 euros", le decía una orgullosa compradora a su amiga, otros han preferido hacerse con algo "que siempre viene bien", según ha comentado Cristina Cortés. Junto a su marido, ha comprado una maleta, tamaño gigante, por unos 70 euros y ha asegurado que "el año pasado había más puestos". "Solemos venir siempre que podemos y casi siempre cae algo", han reconocido. Además, no han perdido la oportunidad de optar a una estancia en el Balneario Sicilia de Jaraba rellenando el formulario que han recibido por su compra.

Los descuentos son suculentos, desde el 50% hasta el 80% en algunas ocasiones, pero para algunos, el buen tiempo, la comida y los refrescos han resultado más atractivos. Este año como novedad, ocho 'food trucks' (caravanas de comida) se han instalado a las puertas de la Multiusos ofreciendo una variada oferta gastronómica y hoy no daban abasto. Los huevos rotos, las patatas y algunos helados, corrían en las mesas habilitadas en el exterior ocupadas por algunos afortunados. Otros, han tenido que recurrir al suelo o a esperar pacientemente a que sus ocupantes decidieran marcharse.

Unas 7.000 personas han pasado durante el fin de semana por el Zaragoza Market, según la gerente del Grupo Kirei (organizador del evento), Pilar de la Sierra. "Este año sí que es cierto que la huelga del 8-M nos ha perjudicado un poco. El sábado sí que había mucha gente y hoy, de momento, no está funcionando mal", ha reconocido. Entre los productos más demandados por la clientela se encuentran las gafas de marca, menaje de cocina, complementos de plata y moda de alta gama.