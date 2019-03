¿Aparcar o no aparcar (en la calle Baltasar Gracián)?, esa es la cuestión

Moverse en coche por los lugares más concurridos de Zaragoza puede convertirse en un quebradero de cabeza, sobre todo en lo referente al estacionamiento. Las zonas azules suelen ser una alternativa de aparcamiento temporal en los distritos Centro, Casco Histórico, Universidad y parte de Delicias, aunque exigen al usuario estar pendiente del control de los tiempos máximos y del pago de las tasas correspondientes.

Las zonas ESRO (estacionamiento rotativo), como se denominan oficialmente las populares azules, tienen un funcionamiento sencillo regulado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, en determinados tramos en los que estas zonas comparten espacio con lugares reservados para carga y descarga, su uso puede resultar algo confuso e incluso derivar en algún que otro disgusto al encontrar el propietario del coche una fatídica pegatina amarilla en el suelo.

Es el caso de la calle Baltasar Gracián, en el tramo más cercano a la vía Corona de Aragón, en el distrito Universidad. Parte del lado izquierdo de la calzada (a la altura del número 27, en sentido Plaza San Francisco) está reservado para el aparcamiento en batería diagonal, donde hay espacio para 8 vehículos. Pero esta parte de la vía también cuenta con una línea amarilla en zigzag, dado que es lugar de carga y descarga.

Unas señales fijas indican que está prohibido aparcar y que el espacio está reservado a carga y descarga de 8 a 11. Además, una señal móvil especifica los horarios restringidos al aparcamiento fuera del habitual.

Hasta ahí, todo normal. El problema es que esos horarios ‘móviles’ varían con mucha frecuencia, puesto que un establecimiento que hace uso del espacio para carga y descarga de mercancía (un supermercado) cuenta con permisos diarios del Ayuntamiento, lo que le permite modificarlos de un día para otro a conveniencia, eso sí, generalmente en horario nocturno.

“Fuera del horario de carga y descarga, el espacio es para estacionamiento de rotación. Pero la cuestión es que los vehículos de carga y descarga se rigen por permisos diarios que les permiten seleccionar el día y el horario que les interesa. Pagan una tasa al Ayuntamiento y se los conceden, es lo que les permite la ordenanza”, señalan fuentes de la Policía Local de Zaragoza.

Pero estos cambios frecuentes tienen a los vecinos de la zona y a quienes transitan con su coche habitualmente por ella algo mareados. Muestra de ello es la acera, que luce llena de pegatinas amarillas. De hecho, en las imágenes que acompañan esta información pueden verse casi una treintena de avisos de retirada de vehículo por parte de la grúa.

"No me la juego"

Un vecino del entorno Universidad comenta que él no suele aparcar en ese tramo de la zona azul en la calle Baltasar Gracián “por si acaso”, algo con lo que coincide un trabajador de una calle colindante: “No me la juego”, afirma.

Un hombre que acude diariamente en coche a recoger a sus nietos al colegio Cardenal Xavierre (plaza San Francisco) asegura que nunca ha tenido ningún problema porque aparca fuera del horario de carga y descarga, pero reconoce que la señalización y la mezcla de líneas azules y amarillas en la calzada “es errónea” y “da lugar a confusión”.

Asimismo, un joven que entrena varias tardes a la semana en un centro deportivo cercano a la calle Baltasar Gracián coincide en que nunca se ha visto afectado por esta circunstancia, pero afirma que “en el último mes han aumentado un montón las pegatinas amarillas de la grúa”.

Mejor, no aparcar de noche

Las señales portátiles indican el horario excepcional de carga y descarga con relativa antelación, no obstante, la Policía Local explica que se toman matrículas “24 horas antes”. Si el vehículo estacionado aparece en los registros de la policía, es decir, estaba ya aparcado antes de que se colocara la señalización especial, simplemente se procede a mover el coche, “sin coste económico para el ciudadano”. Por el contrario, si la matrícula no aparece en las notas de la policía, es cuando se lo lleva la grúa. “Si no está tu matrícula, tú ya has tenido que ver el cartel que indica que está prohibido aparcar en ese horario, entonces, se retira y se denuncia”, apuntan fuentes de la Policía Local de Zaragoza.

Para evitar problemas de este tipo, los agentes recomiendan no aparcar en este tramo durante la noche, ya que es cuando suelen ejecutarse los permisos especiales de carga y descarga. De hecho, las pegatinas amarillas de la calle Baltasar Gracián registran la hora en la que se retiran los vehículos, en su mayoría en el periodo comprendido entre las 21 y las 22.30.