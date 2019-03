Muchos solares vacíos y pocas plazas de aparcamiento. Este es uno de los principales problemas que la Asociación de Vecinos de La Jota ha denunciado recientemente en una de sus asambleas. El colectivo asegura que no son muchos los edificios del barrio que cuentan con garaje y que, cuando el río crece, enseguida se inundan los bajos de los inmuebles y los propietarios de los vehículos tienen que sacarlos a las calles. Por este motivo, piden que algunas de las parcelas sin uso que hay actualmente en el barrio se adecúen y se conviertan en zonas para estacionar.

“En los presupuestos participativos de 2018 salió adelante la adecuación de varios solares para su uso como aparcamiento en el distrito del Rabal. Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que solo se hicieron en el Picarral y el Arrabal”, comenta Juan Antonio Andrés, presidente de la asociación.

Solar del barrio La Jota L. R.

Las parcelas sin uso se concentran en la parte más exterior del barrio, limitando con el Tercer Cinturón. En la calle Mariano Malandia y Pintor Manuel Viola hay varios de estos solares en los que es frecuente encontrar suciedad y restos de basura. Pero los desperdicios no son sus únicos habitantes, ya que según el testimonio de algunos vecinos, la presencia de ratas ha aumentado desde que comenzó la construcción de nuevas viviendas junto al puente de La Unión. “Al urbanizarse esa zona han venido para aquí. Los vecinos que viven cerca de los solares nos han dicho que hay más de las que había antes”, denuncia Andrés.

La titularidad de la mayoría de los solares está repartida entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta de Compensación. La agrupación vecinal está planeando la constitución de una Comisión que se encargue de revisar el catastro y de estudiar su propiedad con detenimiento para reclamar medidas a la administración. “Son explanadas en las que se acumula mucha suciedad, se forman charcos, el agua se queda estancada…”, lamenta Andrés, que señala que la cuestión de la limpieza preocupa también en otras zonas de La Jota.

Según el presidente, hasta hace poco tiempo “la limpieza de las aceras de la avenida de Cataluña no se realizaba de manera correcta”, aunque el problema ya ha desaparecido. No obstante, los vecinos tienen la impresión de que antes había más operarios haciendo el trabajo de forma manual. “Ahora meten barredoras eléctricas por las aceras. Limpian lo más gordo, pero lo más fino no”, considera Andrés. Además, las raíces de los plataneros suelen levantar los adoquines y las máquinas los parten cuando pasan por encima a causa de su peso. “Queremos que las arreglen, porque hay zonas en las que las baldosas llevan marcas de hasta dos colores distintos, pero no las reponen”, añade.

Situación “desesperada” en el centro de salud

El centro de salud de La Jota se construyó para dar servicio a 17.000 personas, pero actualmente está atendiendo a más de 35.000, el equivalente a la población de Teruel capital. El exceso de usuarios genera demoras en las citas y retrasos de hasta dos horas en las salas de espera. “Esta semana, si pedías cita el lunes te la daban ya para el viernes o para la semana que viene”, apunta el presidente del colectivo. Una situación que empeora cuando llegan los picos de gripe y las alergias y que el pasado día 20 de febrero se expuso ante los vecinos en una asamblea. De ese encuentro surgió un grupo de voluntarios que forman la Comisión de Sanidad con el objetivo de dar apoyo al presidente del Consejo de Salud de La Jota, Julio Puente. Además, para dar visibilidad al problema, el primer y tercer viernes de cada mes hay concentraciones en la puerta del centro de salud.

Hace tan solo un par de días, la Asociación de Vecinos Vadorrey-Parque de Oriente también presentó un escrito en el registro de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. En la misiva se preguntan cómo van a afrontar “que en los próximos meses se entreguen en la zona del paseo de la Ribera 820 pisos recién construidos” y reclaman a la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, que “dé una respuesta a los pacientes”.