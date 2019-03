El IES Tubalcaín sale a la calle para reclamar la igualdad de las mujeres

El instituto Tubalcaín de Tarazona ha salido este jueves a la calle para celebrar de forma anticipada el Día Internacional de la Mujer y reclamar la igualdad de las mujeres. Medio millar de estudiantes se han reunido en la plaza de Toros Vieja donde se ha leído un manifiesto y se ha formado el símbolo que identifica al género femenino.

Los alumnos que han participado eran de la ESO, Formación Profesional Básica, y Bachillerato. “El acto estaba abierto a toda la comunidad educativa, y además de los profesores también podían venir los padres, personal no docente o vecinos de la ciudad”, ha explicado Tomás Zueco, director del instituto.

Los estudiantes han formado un mosaico humano que representaba el símbolo de la mujer, “el círculo con la cruz en un lado y se han leído 33 frases de mujeres célebres con la idea de pasar un día de fiesta y de reconocimiento del mucho camino que queda por recorrer para alcanzar la igualdad de ambos géneros”. “Creemos que es importante dar visibilidad a esta celebración”, ha asegurado Zueco.

“Queremos reivindicar los derechos de la mujer y por eso todo el instituto se ha involucrado en este proyecto”, ha añadido una estudiante del centro. “La palabra feminismo necesita ser rescatada, necesita ser reclamada de manera que sea exclusiva para el hombre”; “yo diré si soy bonita, yo diré si soy fuerte, vosotras no vais a decidir sobre mi vida, seré yo quien lo haga”; “considero que mi cuerpo es un instrumento, no es un adorno”; “una mujer que no tenga control sobre su cuerpo, no puede ser una mujer libre”, son algunas de las frases que han leído los alumnos.

Esta iniciativa estaba prevista desarrollarla para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer el pasado 25 de noviembre, pero “ese día diluvió y tuvimos que aplazarlo”.

En Tarazona, este viernes la Asociación de Mujeres Progresistas de la Comarca de Tarazona y el Moncayo ‘1º de octubre’ colocará por la mañana una pancarta reivindicativa en la plaza de San Francisco, y ya por la tarde celebrará una charla sobre la igualdad y convoca a la ciudadanía a una concentración en esta misma plaza. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT también han organizado en este mismo espacio una concentración al mediodía bajo el lema ‘Igualdad, más hechos, menos palabras’.