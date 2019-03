El mundo de los blogs y las redes sociales aterriza en Zaragoza

El congreso 'Bloggers Training' aterriza en el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza este sábado 9 de marzo para explorar, por segundo año consecutivo, las últimas tendencias en blogs y en redes sociales.

Tras congregar en su primera edición a más de 150 asistentes, este pionero encuentro vuelve con un programa destinado a blogueros, ‘influencers’, agencias y marcas que estén interesadas en las colaboraciones y patrocinios.

El objetivo es que los ‘bloggers’ encuentren respuestas a muchas de las dudas habituales en la gestión del día a día de su plataforma y de las redes sociales que la complementan. Por ello, marca personal, posicionamiento en buscadores, estrategias para Instagram o el funcionamiento de las agencias serán algunos de los asuntos que abordarán este sábado los más de diez ponentes provenientes del mundo profesional de los blogs.

Referentes ‘bloggers’ de dentro y fuera de Aragón



Entre los invitados, la barbastrense Rebeca Labara, referente nacional gracias a su blog de moda y estilo de vida A Trendy Life, y con más de 275.000 seguidores en Instagram. Junto con Labara, otros ponentes de la tierra, como el emprendedor zaragozano Jano Cabello, que hablará sobre cómo potenciar el talento a través de la marca personal.

Para conocer la realidad de las empresas que trabajan día a día con blogueros e ‘influencers’ el congreso contará con la presencia de Leon Lacourt (SocialGest) y Marisa Oliver (Hamelin Agency). Completan el cartel de Bloggers Training el referente de marketing digital de habla hispana José Facchín y el especialista en gestión de marca y en Instagram José Ángel Arias.

Pero para conocer las dificultades que entraña gestionar un blog, no hay nada mejor que escuchar a los blogueros que se dedican a ello de forma profesional. De eso tratará la mesa redonda moderada por la periodista Virginia Martínez y que reunirá a Rebeca Labara (A Trendy Life), Patricia García (Little Red), María José Cava (El viaje de tu vida) y Javi Barquín (Yo no lo tiraría).

Segunda edición de un evento pionero en España

“Como no existía, hemos creado el evento al que como 'bloggers' nos gustaría asistir”, explica la creadora del blog de embarazo, maternidad y crianza Disfruti, Lydia Romano. Tras comprobar que hasta el momento no existía un encuentro destinado a profesionales y después de mucho aprender del “ensayo-error”, la bloguera zaragozana impulsó el año pasado esta cita junto al CEO de la agencia de marketing digital Wanatop, Alberto López.