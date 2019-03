Más de 70.000 personas celebran hoy en el Tío Jorge el 40 aniversario de la Cincomarzada

Sin solución de continuidad, mientras aún se recoge el confeti carnavalero de la plaza del Pilar, Zaragoza vive hoy otra de sus fiestas grandes. La Cincomarzada regresa esta mañana al parque del Tío Jorge, donde se prevé una celebración multitudinaria y –esta vez, por fin– sin riesgo de precipitaciones. Por si acaso, y para no exponerse a dos cancelaciones como sucedió el año pasado, la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) ha montado una carpa en la pista deportiva de la zona verde, que será donde se lleven a cabo los principales conciertos. No obstante, las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan apenas un 5% de probabilidad de lluvia al mediodía y anuncia temperaturas agradables, con 7 grados de mínima y 20 de máxima.

Será en la citada carpa donde en presencia de Santisteve se leerá el manifiesto de los barrios (12.30), que este año tendrá dos ejes principales: el rechazo al polémico Impuesto de Contaminación de las Aguas (el ICA) y el apoyo a las movilizaciones feministas del próximo viernes. Además, a la luz de la actualidad municipal, la FABZ ha sumado otra demanda más –que como las anteriores le va de perlas al alcalde– como es la exigencia de que se apruebe el presupuesto municipal. Argumentan los barrios que la falta de cuentas paraliza la actividad de las entidades sociales, las ampas y las asociaciones vecinales, deportivas o culturales. La Cincomarzada de hoy tendrá un marcado carácter preelectoral y está previsto que los candidatos de las distintas formaciones –incluso los aún pendientes de sus primarias– se dejen caer por el parque y visiten unas y otras casetas.

El lema de este año se centra en el cuadragésimo aniversario desde que se recuperó la celebración –‘Reivindicación y fiesta’, se leerá en las pancartas–, que antaño venía a ser un almuerzo popular en la orilla de Macanaz. Cuentan que en la edición de 1979 se convocó a los vecinos en la arboleda pero, al encontrarla "ocupada por los grises", se fueron a almorzar al parque del Tío Jorge.

Aunque en años anteriores la cifra de participantes ha rozado las 100.000 personas, este 2019 se rebajan un poco las expectativas, no tanto por el puente festivo sino por las exigencias del decreto de espectáculos de la DGA. El vicepresidente de la FABZ, Ramón Tejedor, lamenta que para poder instalar carpas y otros elementos se requiere "un certificado de un ingeniero", lo que hace que sean menos colectivos (serán unos 80) los que se animen a ocupar un espacio de la zona verde.