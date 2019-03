Joaquín Llop, alcalde de Nonaspe: "Llevo siete mandatos en la alcaldía y aspiro a la reelección"

Llegó a la alcaldía en 1991...

Así es. Hace 28 años. Y aún me quedan muchas cosas por hacer. Si estás, tienes que trabajar y hacer todo lo que puedas.

Nonaspe está en el límite con Cataluña. ¿Cómo influye esta ubicación?

Nosotros siempre hemos tenido una buena relación con Cataluña, y la seguimos teniendo.

¿Y respecto a sanidad, educación o temas administrativos?

La verdad es que tenemos todos los servicios en Aragón. Zaragoza está a 140 kilómetros, a una hora y media más o menos. Tenemos dos trenes por la mañana y por la tarde a Zaragoza y a Barcelona.

Llevan años reivindicando el arreglo de la carretera A-2411.

Pero no se nos hace caso. Hace cuatro años teníamos aprobado el anteproyecto y con partida. Hubo un cambio de gobierno y lo echaron atrás. Parece que había otras carreteras que le interesaban más al nuevo consejero. Y eso que es importantísima, porque vertebra el Bajo Aragón-Caspe.

¿Cuál es la principal actividad económica de la localidad?

La agricultura y la ganadería. La industria que tenemos es poca, pero va funcionando.

Nonaspe está entre dos ríos (Algars y Matarraña). ¿La naturaleza es un atractivo importante?

Así es. Se ha terminado el camino natural del Matarraña y se puede visitar un enclave muy bonito.

Tienen un museo etnológico.

Sí. Lo visita mucha gente. Lo gestiona la asociación Amics de Nonasp, que no para de hacer cosas. Desde aquí invito a la gente a que participe y se comprometa. Un pueblo funciona si todos los vecinos vamos a una.

¿Ya ha finalizado la construcción del centro de día?

Están terminando ya de montar el mobiliario y esperamos poder abrirlo en abril o mayo. Se ha construido por fases y hemos invertido más de 1 millón de euros.

Tienen menos de 1.000 vecinos. ¿Les preocupa la despoblación?

Claro. Se van haciendo cosas, pero se necesitan más ayudas de la administración.

Una consecuencia directa es la pérdida de dos concejales (pasarán de tener 9 a 7).

A ver si de aquí a cuatro años los recuperamos. Ahora hay que aceptar la noticia.

¿Cómo es la gestión municipal?

Acudo todos los días al ayuntamiento. Abordamos un problema detrás de otro e intentamos que el Consistorio funcione lo mejor posible, tanto administrativa como socialmente.

La comarca ha elaborado un plan de convivencia de la diversidad cultural. En Nonaspe, la población extranjera ronda el 20%.

En la temporada de la fruta. Se han ido adaptando e integrando.

¿Qué proyectos hay en el pueblo?

Hemos terminado, y abrimos al tráfico, la calle Maella. Aparte de todas las calles que hemos hecho, con el Plus de 2019 vamos a remodelar el parque infantil, un espacio de 2.000 metros. La mitad será para aparcamiento, con 34 plazas.

¿Optará a la reelección?

Sí, sin dudar. He hecho reuniones y la gente me apoya, piden que me vuelva a presentar. Siempre faltan cosas por hacer. Si salgo elegido, será el octavo mandato consecutivo. Estoy contento y es un honor que durante 28 años la gran mayoría de los vecinos hayan confiado en mi persona.