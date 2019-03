Este domingo entró en vigor la reforma del Código Penal que agrava las penas por imprudencias al volante, en especial las derivadas del exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas, aunque esto no fue óbice para que la Policía Local detuviera en Zaragoza solo en el fin de semana a 15 conductores por circular en estado ebrio. Cinco de ellos fueron arrestados en la madrugada del sábado y el resto a lo largo de todo el domingo. De ellos, 14 eran hombres.

Cuatro de estos infractores se vieron implicados en accidentes, aunque ninguno con heridos. Pero, si hubiesen causado fallecidos, su conducta sería considerada automáticamente como "imprudencia grave" por el hecho de estar influenciados por el alcohol o las drogas. En estos casos, las penas serán de entre 1 y 4 años de cárcel en caso de muerte y hasta 1 año en caso de lesiones.

Hasta ahora el juez lo valoraba según las circunstancias que concurrían en cada caso y en muchas ocasiones este tipo de conductas no las consideraba imprudencia grave, tal y como informa la Dirección General de Tráfico. Con la nueva regulación, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerará imprudencia grave en cualquier caso.

Otro cambio importante es el tratamiento de la imprudencia grave con resultado de muerte. Hasta este domingo solo se le podía aplicar la pena máxima de cuatro años, fuera cual fuera el número de fallecidos. Ahora el juez podrá agravar la pena en un grado (hasta 6 años de prisión) si se causan como mínimo dos fallecidos o un fallecido y un lesionado muy grave (lesiones invalidantes). El juez tendrá potestad para agravar la pena en dos grados (hasta 9 años de prisión) si los fallecidos son “muchos”. La norma no concreta cuántos serían esos “muchos” y será el juez quien deba apreciarlo caso a caso.

Otra importante novedad es el nuevo delito de "abandono del lugar del accidente", que castigará a quien lo cometa con penas de 2 a 4 años de cárcel si el siniestro se debe a una imprudencia, o de 3 a 6 meses de prisión si fuera fortuito. Hasta ahora solo existía el delito de omisión del deber de socorro pero solo se apreciaba si la víctima estaba viva y no había otra persona que pudiera auxiliarla.

La paradoja es que una fuga con fallecidos no era delito -puesto que ya no se podía hacer nada por ellos- pero con lesionados sí podía serlo. Este fue el caso del camionero que arrolló y mató en 2013 al marido de Anna González. El conductor se marchó del lugar del accidente, pero como el ciclista falleció en el acto, no se le pudo imputar el delito de omisión de socorro y solo se le pudo condenar por homicidio imprudente. Ahora, será la Guardia Civil de Tráfico y los distintos cuerpos de Policía Local los que tengan la responsabilidad de determinar si el conductor se ha ausentado voluntariamente o no y si hay o no responsabilidad penal.