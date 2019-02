‘Compost’ en el Consistorio de Utebo

El último pleno del Ayuntamiento de Utebo, el 14 de febrero, deparó una confusión verbal que por suerte no pasó a mayores. El alcalde, Miguel Dalmau (PSOE), le dijo a la portavoz del PP, María Ángeles Larraz, que se "estaba poniendo compostada". La edil pidió a Dalmau que lo aclarase: "No quiero pensar que me ha llamado estiércol". El regidor pidió disculpas y aclaró que en realidad se refería a impostada. "Uno se puede equivocar", admitió Dalmau.