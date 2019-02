Felipe Ejido, alcalde de Pedrola: "La transparencia ha sido una de mis obsesiones en la gestión"

¿Qué supuso la llegada de Opel?

Fue un cambio radical, a nivel económico y social. Esta era una zona eminentemente agrícola, sin apenas industria. Los jóvenes teníamos que marcharnos a Zaragoza, como fue mi caso. Con la implantación de la empresa del automóvil muchos volvimos.

Pedrola tiene unos 3.500 habitantes. ¿Su ubicación es clave?

No cabe duda. A los empresarios les digo que el polígono industrial El Pradillo es el centro neurálgico, y a 300 kilómetros a la redonda tienen la mayor industria de España, que es la del automóvil.

Ya hay más de 30 empresas en el polígono de Pedrola.

Y va subiendo. Cuando llegamos en 2011, con los inicios de la crisis, bajó la actividad, pero paulatinamente se ha ido recuperando. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos un polígono muy saneado.

¿Cuántos trabajadores hay?

Casi el doble de empleados que en la Opel, en torno a 10.000 o 12.000 personas. El polígono es la niña de nuestros ojos. Y es la financiación básica del municipio.

¿Qué objetivo se marcaron?

Teníamos clara la interrelación con los empresarios y, sobre todo, el mantenimiento del polígono. Hemos repavimentado prácticamente el 50% de las calles, se ha sustituido el alumbrado a led, hemos conseguido llevar agua de La Loteta, lo que mejorará la calidad.

Crearon los Premios de Responsabilidad Social Empresarial.

Fuimos pioneros en la Comunidad y seguramente en España. Este año tendrá una vocación comarcal. Y tenemos el sello de Responsabilidad Social de Aragón.

Son ciudad amiga de la infancia y de las personas mayores.

Así es. Y desarrollamos proyectos en esta línea.

La banda de música ha cumplido ya 200 años.

Es uno de mis grandes orgullos. Tiene mucha tradición. Es una oferta cultural importante y sobre todo de muy buena calidad.

Cuentan con una página web muy completa.

La transparencia era una de mis obsesiones en la gestión. Siempre digo que en un Ayuntamiento lo que no se puede explicar no se puede hacer. Tenemos una app (Pedrola al día), un sistema de megafonía y un canal de televisión.

En el patrimonio local destaca el palacio ducal de Villahermosa.

El actual duque propietario permitió las visitas. Hay dos grupos al mes. Llama la atención que en un pueblo pueda haber un patrimonio tan rico. Es una joya. El año pasado tuvimos 1.800 visitas.

Tienen también una gran relación con la obra de Cervantes.

Queremos entrar en el circuito de ciudades cervantinas. Se está buscando documentación que demuestre que el autor del Quijote estuvo físicamente en Pedrola.

¿Cómo está el nuevo colegio?

Está muy avanzado, y tengo que agradecer la implicación del Gobierno de Lambán.

Es también presidente de la Ribera Alta. ¿Qué reivindicaciones tiene esta comarca?

Fundamentalmente, el desdoblamiento de la N-232 y un empleo de calidad, para lo que hemos hecho esfuerzos grandes.

¿Qué proyectos tienen?

El principal ha sido la ampliación del polideportivo municipal. Vamos a iniciar la quinta y última fase del cambio de alumbrado a led, sustituir la megafonía y cambiar las cubiertas del pabellón 81, nuestra sala de fiestas. Con ayuda del Plus vamos a renovar aceras que la población nos demanda.

¿Se presentará a las elecciones?

No. Voy a dar un paso al lado, me quedo en el equipo, pero tenemos una gran candidata a la alcaldía. Tengo 64 años, me encuentro bien pero el ritmo de trabajo con la comarca y la alcaldía es muy grande y creo que hay que bajar un poco el nivel. Es mejor quedarme con una cosa solo, o simplemente jubilado.