Rivarés arremete contra la DGA por no pagar sus deudas al Ayuntamiento

La presentación del balance del Área de Economía y Cultura ha estado marcada este martes por las duras críticas del concejal responsable, Fernando Rivarés, contra el Gobierno de Aragón, especialmente contra el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, su predecesor en el cargo. "Ha habido una actitud militante y de perjuicio de una persona que estuvo aquí. Cero colaborador", ha dicho en referencia a Gimeno.

Rivarés ha citado como uno de los debes de su gestión no haber logrado forjar "una relación ya no estable, sino normalizada entre el Ayuntamiento y al DGA". Ha apuntando a las "zancadillas" y a "la falta de respuesta inexplicable" por parte del Ejecutivo. Ha señalado el impago de la deuda del tranvía (se han abonado 8,9 millones de los 39 que reclama el Consistorio), que acabó en los tribunales. También ha criticado que no se hayan desembolsado los 8 millones correspondientes al fondo de capitalidad el pasado año.

Además, ha lamentado que no se haya logrado "ninguna colaboración económica en materia cultural". "El Auditorio de la ciudad es el único de España que se sostiene solo con recursos municipales", ha recordado.