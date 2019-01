"Para un negocio, estar sin agua es un trastorno"

Para Murillo, "el agua es vital" y la interrupción del servicio "está causando molestias" en las empresas instaladas en esta área industrial. De hecho, algunas han tenido que cerrar sus puertas, ante la imposibilidad de seguir dando atención a sus clientes. Es el caso de la cafetería La Torre, que cesó la actividad por este motivo el pasado viernes.

Roberto Carnicero, gerente del restaurante La Torre, situado en el polígono de Malpica, ha reiterado su malestar por el cierre de la cafetería y ha recordado que la actividad continúa en el restaurante, donde habitualmente dan 500 comidas diarias, aunque han tenido que reducirlas estos días a la mitad. Sin embargo, en su opinión, "para un negocio, estar sin agua es un verdadero trastorno". "En restauración, somos -explica- el referente para todo el polígono de Malpica, uno de los más importantes de Zaragoza". Ahora dan servicio a los grifos gracias al agua de un aljibe.

Para Murillo, "además de que algunas empresas no pueden trabajar, el resto de plantas tiene problemas". Prevé convocar una reunión con los asociados para reunir las quejas y trasladarlas al Consistorio zaragozano: "Esperaremos a que se restablezca el suministro para sentarnos a hablar. Ya no me creo los plazos que se están dando".

En Dana Automoción, con 350 trabajadores, están padeciendo los efectos de la falta del agua. Para Luis Morón, responsable de mantenimiento, "es una situación complicada tanto a nivel productivo como de usuario". Hay alguna máquina parada, porque necesita agua para funcionar. De momento, se abastecen con unos contenedores propios de los que disponen, sacando de los depósitos de incendios. "Es un trastorno. Imagina lo que supone para una familia, pues en nuestro caso hay que multiplicarlo por 100", señala .En la empresa Hiab Cranes, con 220 empleados, sin embargo, no han notado los efectos del corte del agua, porque tenían reservas en sus depósitos. El jefe de mantenimiento, Luis Cea, indica que "podemos seguir así unos días, pero si no tendríamos que rellenarlos".