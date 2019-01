Los empresarios del polígono de Malpica prevén cuantiosas pérdidas por el corte de agua

La asociación de industriales y comerciales Malpica-Santa Isabel ha expresado su queja por los perjuicios económicos que están sufriendo por el corte de agua por la rotura de una tubería de abastecimiento de Zaragoza el pasado viernes por la mañana y ha anunciado que reclamará indemnizaciones. La avería ha dejado sin abastecimiento durante cinco días ya a los vecinos de Pastriz y de dos barrios de Movera (el Cazuelo y el Lugarico de Cerdán), que trasladaron también su malestar. El municipio de La Puebla de Alfindén no se vio afectado porque dispone de depósitos auxiliares. Villanueva de Gállego de momento no tiene problemas. Villamayor de Gállego, sin embargo, ha tenido que solicitar la colaboración de los bomberos para poder dar servicio desde este miércoles a los ciudadanos. A última hora de este martes, los técnicos seguían con los trabajos de reparación para garantizar el suministro, explicaron fuentes del Ayuntamiento de la capital aragonesa, que reconocieron que "han surgido muchas complicaciones". La última previsión es que pueda quedar solucionada esta tarde.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han estado inyectando agua en la red de Pastriz -que toman desde Movera- de forma regular, para aseo y limpieza, no para consumo de boca. Bomberos de Zaragoza están distribuyendo agua no potable en camiones cisterna por la mañana y por la tarde en los barrios de Movera. El alcalde de Pastriz, Miguel Ángel Guiu, mostró ayer su "enfado" por la situación que están soportando. En este sentido, señaló: "Lo habíamos llevado con paciencia, pero son cinco días y en algunos sitios de la localidad la gente no se puede duchar, ni poner una lavadora ni el lavavajillas".

Un malestar que compartió el regidor de Villamayor, José Luis Montero, quien explicó que la rotura de la tubería afectó también a esta población, pero el agua llegaba a los grifos desde otros depósitos: "Hoy (por ayer) a las 10.00 se ha acabado y pensábamos que se iba a reparar a tiempo, pero no ha sido así, sobre todo teniendo en cuenta que se ha producido una nueva avería". Ante la posibilidad de que el arreglo se demore más tiempo, ha solicitado la colaboración de los bomberos de la DPZ para instalar depósitos de agua en distintas zonas del municipio.