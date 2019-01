¿En Castejón de las Armas? Felices, naturalmente

Sus amigos le animan a hacer de portavoz ocasional de Castejón ante la visita, y Ana María se queja lo justo antes de acatar el encargo. Su vida da para un libro, y en el pueblo lo saben. Casi 20 años en Beirut durante una de las épocas más calientes del sempiterno conflicto bélico en la zona, mil experiencias tiernas y extremas... ahora, asentada en su pueblo, exhibe un indisimulado amor a la tierra que le vio nacer, y acepta con orgullo los piropos de sus vecinos a la hora de señalar el talento que atesora en la recogida de setas. "Es tremenda –dice Claribel Monterde, concejal– llena varios capazos en un rato". "Yo respeto al monte y el monte me respeta a mí –replica la aludida con una sonrisa– y no me puedo quejar, la verdad".