Cuatro décadas de lucha vecinal en Montañana con la mira puesta en las ansiadas piscinas

Sin las reivindicaciones vecinales que surgieron hace cerca de 40 años, probablemente, el barrio rural de Montañana no sería lo que es en la actualidad. La lucha de los vecinos hizo posible que hasta este núcleo de población, situado a escasos cinco kilómetros del centro de la ciudad, llegaran servicios tan básicos como el agua, el vertido o el alumbrado. Este año, una de las entidades que impulsaron todos aquellos procesos, la Asociación de Vecinos Urdán de Montañana, celebra su 40 aniversario con la vista puesta en conseguir u no de los equipamientos más ansiados del barrio, las piscinas.

Daniel Usón, presidente del colectivo desde hace ocho años, reconoce que durante la trayectoria de la asociación “ha habido altibajos” y cree que una de las cosas más difíciles de conseguir es movilizar a la gente. “Antes, el vecindario era la familia, pero parece que ahora todos vamos un poco más a nuestra bola”, explica Usón, que continúa apostando por la cooperación para hacer del barrio un ejemplo de convivencia para todos. “Si no hay participación, todo se resiente”, apunta.

Otra de las batallas de la asociación fue la de intentar que Montañana pudiera desarrollarse a través del Plan General de Ordenación Urbana y evitar así que los jóvenes salieran del barrio y se marcharan a otras zonas más céntricas de la ciudad. Tal y como explica Usón, el plan parcial se aprobó en enero de 2014, pero todavía están esperando a que se ponga en marcha. Con su aplicación, se solucionaría uno de los principales problemas de Montañana, que es la falta de suelo público. “Cuando hay que hacer equipamientos, se compran los terrenos a los propietarios particulares, pero es complicadísimo”, admite Usón. El plan, además de contemplar la construcción de cerca de un millar de viviendas, permitirá liberar una gran cantidad de metros cuadrados de suelo para uso público en los que se podrían construir las instalaciones deportivas y las piscinas que tanto tiempo llevan reclamando los vecinos.

A “trancas y barrancas” con el transporte

Los tiempos de espera y las averías del transporte público en Montañana continúa siendo uno de los motivos habituales de queja por parte de los vecinos. La línea 28 que parte de Peñaflor es la que acerca a los residentes de Montañana al centro de la ciudad, pero los autobuses pasan cada media hora, una espera excesiva para quienes tienen que desplazarse a Zaragoza a trabajar o por cualquier otro motivo.

Otro de los problemas de esta línea de autobús son, según denuncian desde la entidad vecinal, las continuas averías. “Es una barbaridad porque solo hay tres vehículos, aunque nos dicen que estamos dentro del promedio de averías que se da en otras zonas de la ciudad”, apunta Usón, que cree que el actual funcionamiento de los autobuses empuja a la gente a coger el coche. “Es un círculo vicioso”, considera.

Durante estos años, la asociación también se ha mostrado preocupada por la conservación del medio ambiente y por los olores producidos por la papelera La Montañanesa, aunque son conscientes de que se trata de “un tema controvertido” y que ha mejorado ligeramente con la colocación de filtros. No obstante, este no es el único problema derivado de la fábrica, ya que genera un gran volumen de tráfico pesado que deteriora el estado del firme. “Los arreglos de la carretera no duran nada”, lamenta Usón.

A pesar de estos asuntos pendientes, las marquesinas, la mejora de las aceras, las campañas de reciclado o el acondicionamiento de la finca ‘Gran Capitán’ son logros que pueden atribuirse a los movimientos vecinales. También lo fue la construcción del pabellón, la creación de la ludoteca, el nuevo centro de mayores o el consultorio médico, servicios muy demandados en este pequeño barrio de 3.400 habitantes.