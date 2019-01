Pierde los 20.000 euros de un boleto premiado por figurar en el registro de ludópatas

Un cupón de la ONCE en una imagen de archivo. Rafael Gobantes

Un zaragozano que adquirió un boleto ganador de la ONCE se ha visto privado del premio de 20.000 euros y, por si fuera poco, va a tener que abonar otros 600 euros por llevar a la organización a juicio y perderlo. Su inscripción voluntaria en los registros autonómico y nacional de personas con problemas de juego, mediante los que se impide su entrada en bingos y casinos, choca de lleno con la normativa del sorteo. El interesado presentó un recurso contencioso-administrativo contra la ONCE, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid terminó por desestimar.

El caso arrancó el 7 de marzo de 2017. Ese día, el demandante se personó en la delegación territorial de la ONCE en Aragón, en el paseo de Echegaray y Caballero, donde firmó como único solicitante el pago a su nombre del premio correspondiente al cupón Fin de Semana del sorteo celebrado dos días atrás, en plena Cincomarzada.

La sentencia del TSJM relata que se identificó, mediante los datos por él mismo cumplimentados de su puño y letra, como único perceptor del premio, sin que en ningún momento acreditase que comparecía en representación de otra persona. En los impresos de solicitud del premio se desglosan los requisitos para cobrarlo, entre los que se encuentran no estar vinculado de ningún modo a la ONCE ni estar inscrito en alguno de los registros de personas con problemas de juego. En los mismos documentos se pone de manifiesto que, una vez firmados, no se puede modificar la identidad o número de preceptores.