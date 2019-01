Los contenedores de la calle Tomás Anzano ya no molestan a sus vecinos

Las quejas de los vecinos de la calle Tomás Anzano, en el barrio de Montecanal, por la ubicación de unos contenedores de basura en las puertas de sus casas, han surtido efecto. El Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado recientemente los depósitos y los ha trasladado a otro lugar para terminar con las molestias que generaban entre los residentes más cercanos.

Los vecinos llevaban varios años reclamando el cambio de ubicación de los contenedores, ya que consideraban que la actual no era la adecuada porque era habitual que la basura se amontonara a su alrededor llegando a bloquear parte de la acera. Su nuevo emplazamiento, en la calle Lorenzo Normante, parece haber puesto fin a este problema. “Los han puesto cerca de donde estaban al principio, detrás del Eroski, que era donde tenían que haber estado siempre”, explica una de las vecinas afectadas. Según esta residente, se trata de una calle con poca circulación y en la que ningún vecino se ve perjudicado, ya que no hay viviendas, sino que va a dar a la parte trasera del supermercado y a un aparcamiento. “He pasado un par de veces por ahí y no hay basura fuera, salvo algún cartón grande. Esto demuestra que la ubicación anterior no era la correcta”, considera esta vecina.

Además de las inmediaciones de la gran superficie, quienes viven en la zona también propusieron mover los contenedores junto al IES Valdespartera, aunque el consistorio negó este emplazamiento alegando que pertenece a otro barrio.